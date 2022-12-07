中國氣跳腳！不滿澳議員團訪台　籲別跟「台灣地區」往來

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不過這次澳洲議員來台十分低調，外交部也稱基於互信不便透露具體行程，僅強調「政府歡迎全世界各國跨黨派人士來台訪問，表達對台灣的支持」。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）刻意淡化這次跨黨派訪問行程，更強調澳洲國會議員訪台並不罕見。報導稱，若干訪台議員考量政治敏感性，也不願過於高調。
但即使是這次「低調」的訪問行程，仍觸動了中國敏感神經，中國外交部發言人毛寧6日表示，澳洲應切實遵守「一個中國原則」，停止和「台灣地區」展開任何形式的官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。
毛寧在記者會上重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並強調「一個中國原則」是公認的國際關係準則，也是中國和各國發展友好關係的前提條件和政治基礎。
毛寧在同一天不僅再度強調「一中原則」，也針對了德國總理蕭茲日前在《外交事務》（Foreign Affairs）的撰文進行回應。蕭茲先前撰文指出，中國的崛起，不是孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口，認為當前世界沒有進入新冷戰，不認同中美將進行對抗的觀點。
毛寧表示，中國堅持維護世界和平、促進共同發展外交政策宗旨，致力於同各國開展友好合作，事實證明，中國的發展是世界和平力量的增長，為全球發展提供動力和機遇。
毛寧表示，孤立中國、限制對華合作不符合任何一方利益，當今世界，經濟全球化潮流不可逆轉，互利共贏是人心所向。「中國已同世界經濟和國際體系深度融合，世界不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態」，毛寧更稱「任何國家都無法關起門來搞建設，『脫鉤斷鍊』、『小院高牆』損人不利己。
毛寧在記者會上強調，中國的發展離不開世界，世界繁榮也需要中國，並指出中國將繼續實行高水平對外開放，同各國共享發展機遇，「正如習近平主席會見蕭茲總理時指出的，中國始終以自身發展維護和促進世界和平，中國發展同世界發展相互交融、相互成就。」