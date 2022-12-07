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中國氣跳腳！不滿澳議員團訪台　籲別跟「台灣地區」往來

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部發言人毛寧。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

外交部日前證實，澳洲跨黨派國會議員團已於4日抵台，並展開5天訪問行程，不過基於與澳洲方面的互信，無法進一步透露訪團相關行程。對此，中國外交部表示，澳洲應該要切實遵守「一中原則」，停止與「台灣地區」展開任何形式的官方往來。

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澳洲廣播公司（ABC）日前報導指出，澳洲朝野兩黨的6名議員，來到台灣訪問，這是自2019年以來首個訪台的澳洲國會團。報導指出訪台人員包括自由黨議員巴克霍茲（Scott Buchholz）率團，成員包括前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce），以及其他兩名聯盟後座議員和兩名工黨議員。

不過這次澳洲議員來台十分低調，外交部也稱基於互信不便透露具體行程，僅強調「政府歡迎全世界各國跨黨派人士來台訪問，表達對台灣的支持」。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）刻意淡化這次跨黨派訪問行程，更強調澳洲國會議員訪台並不罕見。報導稱，若干訪台議員考量政治敏感性，也不願過於高調。

但即使是這次「低調」的訪問行程，仍觸動了中國敏感神經，中國外交部發言人毛寧6日表示，澳洲應切實遵守「一個中國原則」，停止和「台灣地區」展開任何形式的官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

毛寧在記者會上重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並強調「一個中國原則」是公認的國際關係準則，也是中國和各國發展友好關係的前提條件和政治基礎。

▲在日本東京出席四方安全對話峰會的艾班尼斯（左）致開幕詞時說：「澳洲新政府的首要之務與四方安全對話理念一致，要對氣候變遷採取行動，而且要打造更強大、更有彈性的印太地區」。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲艾班尼斯刻意淡化這次跨黨派訪問行程。（圖／美聯社／達志影像）
毛寧在同一天不僅再度強調「一中原則」，也針對了德國總理蕭茲日前在《外交事務》（Foreign Affairs）的撰文進行回應。蕭茲先前撰文指出，中國的崛起，不是孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口，認為當前世界沒有進入新冷戰，不認同中美將進行對抗的觀點。

毛寧表示，中國堅持維護世界和平、促進共同發展外交政策宗旨，致力於同各國開展友好合作，事實證明，中國的發展是世界和平力量的增長，為全球發展提供動力和機遇。

毛寧表示，孤立中國、限制對華合作不符合任何一方利益，當今世界，經濟全球化潮流不可逆轉，互利共贏是人心所向。「中國已同世界經濟和國際體系深度融合，世界不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態」，毛寧更稱「任何國家都無法關起門來搞建設，『脫鉤斷鍊』、『小院高牆』損人不利己。

毛寧在記者會上強調，中國的發展離不開世界，世界繁榮也需要中國，並指出中國將繼續實行高水平對外開放，同各國共享發展機遇，「正如習近平主席會見蕭茲總理時指出的，中國始終以自身發展維護和促進世界和平，中國發展同世界發展相互交融、相互成就。」

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