華山司法園區先期工程　今開工動土

「華山司法園區樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程」開工動土典禮，今（7）日在華山貨運站旁空地舉行。司法院長許宗力表示，期盼已久的「華山司法園區新建工程」第一階段正式開工，未來將可有效緩解首善之區法院空間不足及擁擠問題，也象徵台北地區民眾的訴訟權益將向上提升。
記者潘千詩／台北報導
位於林森北路上的華山車站是一棟日式建築，2020年1月13日經台北市政府公告登錄為歷史建築，北院及高院已經獲得司法院同意納入工程預算，將修復及再利用，未來車站一樓將是咖啡廳，而園區內有3顆受保護樹木，施工時將依規定，2顆原地保留，1顆基地內移植。
台北地院院長黃國忠表示，今天是台灣高等法院及台北地院兩院遷建華山司法園區新建工程先期工程樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程的開工典禮；今天將進行櫛形月台的解構、異地保存的拆遷工程，在取樣分割後，未來將在市民大道、林森北路交岔路口重塑，和主體工程做一個整體設計，重新給予新生命。
黃國忠說，面對歷史文物及前人走過的足跡，應懷著謙卑、虛心的態度去感恩它、保護它，因為他們留下的無形或有形的資產，豐富了我們的文化底蘊，擴展我們的視角，培育我們的內涵，因此在規劃設計之初，希望將歷史文物與現代建築融合，共同打造一個多面向的司法審判及人文教育園區，所以今天將基地上受保護的樹木予以移植並復育，另車站月台與車站本體有著不可分割的關係。
因台高院及北院承載的案件量非常龐大，人員合計多達2300人，如果加上即將實施的《國民法官》新制、每天到法院洽公的律師、調解委員、證人、鑑定人、志工及民眾將高達3000人，現有空間絕對無法支撐，才有兩院的遷建計畫。
北院表示，工程的代辦機關為內政部營建署、規劃設計廠商九典聯合建築師事務所，與各行政機關及法界提供的指導，終於在今年10月7日獲得台北市政府核發華山新建工程的建造執照，今天進行前期工程動工，主體建築工程也將陸續進行。