游淑慧稱市長交接避重就輕？柯文哲怒嗆：又不是對妳負責
國民黨台北市議員游淑慧昨（6）日在臉書上PO文，質疑台北市長柯文哲在市政交接上「避重就輕」，並點出五大重要政策並未列在交接事項當中。對此柯文哲今（7）日接受媒體訪問時，直言如果交接團隊有任何疑問，市府方都會開誠布公回應，「但游淑慧不在交接團隊裡面，我是對交接團隊負責，又不是對游淑慧負責。」
記者丁上程／台北報導
游淑慧昨日在臉書上PO文，呼籲蔣萬安團隊要小心再小心，「遇到一個不甘心交接的市長、遇到一個爭功諉過的市長、遇到一個還沒有卸任，官員就走得7788的市府團隊。」游淑慧指出，包含2038年北市申辦亞運、社宅隱藏超過650億可能舉債、疫情後商圈振興計畫、東區門戶計畫缺電問題，以及悠遊卡市占率萎縮等五大問題，都未列在交接事項裡面，質疑「職場上遇到這樣交接的前任，該怎麼辦？」
針對游淑慧這樣的說法，台北市長柯文哲則顯得相當不以為然。「我是對交接團隊負責，又不是對游淑慧負責。」柯文哲直言，沒有辦法回應每一個議員的問題，但如果蔣萬安的交接團隊有任何的疑問，要問什麼市府方面都會開誠布公地回應，「但游淑慧又不在交接團隊裡面，我是對交接團隊負責，又不是對她負責。」
現場媒體詢問，柯文哲蔣萬安邀請參加跨年晚會一口回絕，但卻在臉書上推廣台灣燈會，是否是因為蔣萬安？對此柯文哲則直言，跨年晚會一定要辦在12點，但燈會想去的時候就去比較方便。「而且我以前在當市長的時候，要跨年晚會回到家都一點多，第二天還要去元旦健走，我覺得這實在是很痛苦。」柯文哲說，但燈節就是想去就去，還可以挑人少的時候去，所以兩者不太一樣，「不過年輕人喜歡熱鬧想去跨年晚會，我也很歡迎。」