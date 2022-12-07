洗碗機好輕鬆？當心吃進化學殘留物 醫籲「1步驟」別忘
洗碗機被奉為「三機救婚姻」的其中之一，可見現在有不少家庭仰賴洗碗機來減輕家事負擔。但根據黃軒醫師於臉書分享，瑞士一項新研究中發現，自動洗碗機在洗滌、乾燥的循環中，會加入漂白劑加速乾燥並光亮餐具，但卻沒有額外的洗滌步驟，再次去除剩餘的沖洗化學物質，下次使用時就很容易被人食入胃腸道。黃軒醫師建議，可多加入一個清洗循環，或者是用手工再次沖過，讓健康更有保障。家事教母譚敦慈也提醒，送進洗碗機前將碗盤殘留的油漬刮除，就可以減少清潔劑的用量，洗完後記得要先把機門開啟，散出蒸氣乾燥，避免碗盤濕濕的悶在機器內。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據黃軒醫師分享，蘇黎世大學(UZH)的附屬機構，瑞士過敏與哮喘研究所(SIAF)研究人員，研究發現常用的洗碗機，是有一個典型循環，例如在高壓下循環熱水和洗滌劑約60秒，之後，再進行第二次60秒的洗滌和乾燥的循環，在這個過程中用水，會加入一些漂白劑進行沖洗，但卻並沒有額外的洗滌週期，再次沖洗去除剩餘的化學物質，這意味著：「潛在的有毒物質仍然留在盤子上」，然後這些洗完後的碗盤，在原位置被烘乾，並且有機會被吃進胃腸道。
漂白劑又稱為亮光劑，主要是加速乾燥、光亮餐具的效果，但其中含有的乙醇乙氧基酸酯（alcohol ethoxylates ）會破壞腸胃道上皮組織屏障，將有機會造成食物過敏、胃炎、糖尿病、肥胖、肝硬化、類風濕性關節炎、多發性硬化症、自閉症、憂鬱症和阿滋海默症等。
研究人員透過稀釋化學物質，來模擬碗盤洗滌後的殘餘含量。1:10,000稀釋後這些殘餘的化學物質，會直接破壞腸胃道中的表皮細胞組織；1:40,000稀釋後，低劑量的化學物質仍會使腸道上皮細胞，更易通透性（化學物質會滲透進入）。研究觀察到這些表皮細胞被破壞後，可能引發炎症反應的基因、還有細胞信號蛋白的活化，進行大規模細胞死亡程序。
研究結果提醒民眾，這種效應意味著腸道的上皮細胞組織層，長期反覆被破壞，並引發了許多慢性疾病的發生。重視洗碗機的化學殘留物是重要的議題，建議多加一個「去除化學物質」的循環，或最後再以人工溫水/熱水清潔碗盤，沖除碗盤的化學殘留物。
家事教母譚敦慈也分享，自己幾乎天天使用洗碗機，因為省水、省力相當方便，且高溫清洗的功能對清潔有一定的幫助，但若是擔心化學物質殘留的問題，建議挑選清潔劑時要以無香味、有認證標章為主，並且送進洗碗機前將碗盤殘留的油漬刮除，就可以減少清潔劑的用量。且她基本不會加入漂白劑（亮光劑），但當洗碗機清洗行程完畢後，建議要將機門開啟，散出蒸氣乾燥，避免碗盤濕濕的悶在機器內。