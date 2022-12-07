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快訊／本土確診＋16694！死亡個案增26人　境外移入47例

▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增16,741例COVID-19確定病例，分別為16,694例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之16,694例本土病例，為7,575例男性、9,096例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,758例)，臺中市(2,213例)，高雄市(2,032例)，桃園市(1,941例)，臺北市(1,507例)，臺南市(1,220例)，彰化縣(937例)，新竹縣(616例)，新竹市(559例)，屏東縣(526例)，苗栗縣(447例)，雲林縣(340例)，嘉義縣(271例)，南投縣(268例)，宜蘭縣(254例)，花蓮縣(216例)，基隆市(203例)，嘉義市(173例)，臺東縣(95例)，金門縣(70例)，澎湖縣(43例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為21例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月23日至12月4日，死亡日期介於8月31日至12月4日。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、希臘及韓國(各1例)移入，另44例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月7日至12月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,234,478例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,821,357例排除)， 其中8,412,200例確診，分別為38,034例境外移入、8,374,112例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,548例COVID-19死亡病例，其中14,531例本土，個案居住縣市分布為新北市2,851例、臺北市1,591例、臺中市1,540例、高雄市1,414例、臺南市1,086例、桃園市1,080例、彰化縣904例、屏東縣572例、南投縣474例、雲林縣470例、苗栗縣399例、嘉義縣374例、宜蘭縣312例、基隆市309例、花蓮縣251例、嘉義市245例、新竹縣240例、臺東縣190例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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