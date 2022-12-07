指賴清德、顧立雄個資皆遭駭　國民黨團斥數發部束手無策

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曾銘宗根據立法院預算中心統計資料，政府機關資安事件調查情形，在民國108年有674件、109年677件、110年有733件，顯見資安事件逐年成長。資安事件歸類有非法入侵、阻斷攻擊、設備問題、網頁攻擊和其他事項，其中網頁攻擊事件已經逐年下降，但更嚴重非法入侵事件卻大幅增加，108年265件、109年396件、110年523件，政府資安問題越來越嚴重。
曾銘宗盤點，近期政府重大個資外洩事件，包括105年5月中華郵政商城1.7萬個資遭駭、105年10月勞動部就業通網站3萬筆個資外洩、106年2月外交部網站1萬筆個資外洩、107年8月台北市衛生局298筆個資遭駭、108年6月銓敘部59萬筆公務員個資外洩、110年11月國稅局記帳士個資外洩，及今年11月2300萬筆戶政資料遭駭上網販售。
面對政府部門遭駭外洩個資日益嚴重，曾銘宗指出，檢視中央政府編列資安防護經費預算，並無特別增加，109年8.7億元、110年8.2億元，今年編列8.3億元，資安防護經費不足，這也顯示蔡政府面對資安防護問題，根本就不重視，讓政府機關個資外洩情形，越來越嚴重；國民黨團要求蔡政府強化資安防護措，確保國家安全及個人資料基本權益，並請蔡政府督導各產業強化資安，尤其是金融業，確保產業及消費者權益。
國民黨團副書記長謝衣鳯指出，今年10月有網友OKE在BreachForums論壇上販售我國2300萬多筆國民個資，OKE所販賣的不僅有台灣的戶政資料，也販賣印尼銀行的客戶資料。消息傳出後，內政部回應稱，OKE所販賣的並非是戶籍資料，而是2020年駭客「Toogod」所販售的客戶資料，兩者是同一筆資料。
謝衣鳯質疑，數位發展部資安署是否曾比對過相關遭洩個資內容？還是也跟內政部一樣，推稱非戶籍資料，僅客戶資料所帶過？除了內政部、資安署，調查局資安工作站是不是也跟著粉飾太平？還是2300萬筆資料比對相當複雜而有所不及？
謝衣鳯提到，另一位匿名駭客「8」曾比對2020年「Toogod」流出資料，及2022年BreachForums論壇所販售的資料發現，BreachForums論壇販售的戶政資料是新的，並非是2020年「Toogod」流出資料。匿名駭客「8」指出，企業的個資外洩只會有個人的資料，而戶政資料外洩，會有身分證字號與戶籍家人資料；換句話說，OKE在BreachForums論壇上販售，是我國最新的戶政資料。
謝衣鳯指出，匿名駭客「8」比對BreachForums論壇流出的戶政資料中發現，已販售了賴清德、顧立雄和王美花等人的戶籍資料，BreachForums論壇同捆包販售資料中，還有台灣民眾的勞保資料、民進黨前秘書長洪耀福的投保單。謝衣鳯進一步質問蔡政府，對於2300萬國人的個資、戶政資料安全，到底有沒有做好把關機制？
謝衣鳯痛批，蔡英文說「資安即是國安」的宣示，卻看到在BreachForums論壇在販售國人戶籍個資，難道這不是嚴重的國安問題嗎？台灣民眾根本不想再看到國安局和內政部的宮鬥戲碼，請留在民進黨黨內；國人只想知道，民進黨政府如何處理個資洩漏的國安問題。
國民黨立委賴士葆進則說，10月28日BreachedForums論壇所販售的台灣2300萬筆個資中，其中11萬筆是兵役資料，內政部兵役司否認是該單位流出兵役資料，認為格式不同；但駭客早就將資料分包販售，格式當然跟官方有所不同，關鍵是兵役資料是否相同？內政部的說法只能騙外行人而已。此外，在11月20日勞動部遭駭50萬筆個資，包括警察、軍人、政府部門官員，顯見資安外洩處處可見，國人個資早已被賣到市場上。
賴士葆進一步指出，BreachedForums論壇不但販售台灣民眾個資，也販售166萬名在台外國人的個資，每一筆以加密貨幣相當於500美金販售，蔡政府成立數發部，下轄又有資安署，國人個資在網路上公開販售，這不是很大的諷刺嗎？現在是門戶大開嗎？當駭客在網路論壇上販售國人個資時，請問政府在哪裡？網路安全機制在哪裡？安全閘門在哪裡？
賴士葆痛批，全國公務員有36萬人，資訊處理人才只有3500人不到1%；上從蔡英文總統到蘇貞昌院長，都說資安很重要，結果網路詐騙、金融詐騙、科技詐騙充斥在民眾的四周，一年國人詐騙損失，高達上億元，這是嚴重的國安危機。