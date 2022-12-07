攜強力「蠍型衝鋒槍」趴趴走！台中男落網供稱：朋友寄放
警方近期強化治安，檢肅槍枝成為重點執法項目。而台中市警局刑警大隊偵三隊，日前偵緝一件毒品案時，意外發現何姓嫌犯隨身攜帶火力強大的「VZ61型蠍型衝鋒槍」，經過跟監蒐證後，於今年10月取得搜索票與拘票，在台中市西屯區攔查，在何男車中起出VZ61型蠍型衝鋒槍1枝、彈匣2個、制式子彈38顆。何男供稱槍枝是死去的友人寄放，警方將他依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，警方在調查毒品案時，發現何姓男子持有槍械，何男的工作為廚師，本身並沒有毒品或槍砲前科，警方於是展開跟蹤蒐證，於今年10月在何男開車行經台中市西屯區時，上前攔查，一舉起獲車上的VZ61型蠍型衝鋒槍與彈藥。
何男供稱自己沒有使用過該槍，槍枝是已死去的朋友寄放，他只是把槍隨身攜帶趴趴走。對於何男供詞，警方表示將會秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，持續強化查緝非法槍械，遏止不法分子擁槍自重。
據悉，VZ61型蠍型衝鋒槍每分鐘可以發射850發子彈，雖是於1959年發表、1961年量產的老字號槍枝，但是威力強大，至今仍是捷克、斯洛伐克的武警與反恐部隊的裝備配槍之一。（編輯：倪浩軒）