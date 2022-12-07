MLB／還沒搶到「法官」　巨人先簽下明星外野手Haniger

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根據報導指出，Haniger與巨人簽下的四年合約，總額達到4350萬美元(約13.3億台幣)，但這份合約還包含2024的逃脫權，Haniger將在新賽季領到500萬美元(約1.5億台幣)，2024年領到1700萬美元(約台幣5.2億)，2025年則會領到1550萬美元(約4.75億台幣)，如果在合約期間被交易的話，Haniger將能領到100萬美元(約3000萬台幣)，特別的是，Haniger這份合約會每年撥款給巨人隊的社群基金。
年底將滿32歲的Haniger，於2016年在亞利桑那響尾蛇隊首度升上大聯盟，2017年季前被交易到西雅圖水手後，就在水手效力長達5年，並曾在2018賽季入選生涯首次全明星賽。
但Haniger的生涯也常受到傷病影響，2019年因為睪丸破裂僅出賽63場、2020年更是因椎間盤傷勢整季報銷，今年賽季也因為右腳踝受傷缺席了三個多月，整季只有57場出賽。
因為傷勢不斷，導致Haniger生涯6年僅有564場出賽，平均打擊三圍能達到.261/.335/.476，共敲出112支全壘打，OPS+也有高達123的好成績，證明了他只要身體健康，還是能打出明星級的身手。