許雅鈞「9秒夜店親密片」疑外流？網美：他真的好愛玩啊
小S（徐熙娣）和許雅鈞17年前奉子成婚，至今育有3名女兒，婚姻與家庭生活幸福，不過許雅鈞多次被狗仔爆料上夜店、酒家、私人招待所，身旁不乏身材曼妙的辣妹，或與飯局妹同桌用餐，甚至前連襟汪小菲也稱他「在家樓下找姑娘」，但本人都不願回應。近日一段疑似許雅鈞和女子親密互動的9秒影片外流，再度引起網友討論。
娛樂中心／綜合報導
大陸藝人、網紅小胡靜昨（6日）深夜在微博公開一則短片，某夜店音樂震耳欲聾，還有辣妹拿酒瓶，這時鏡頭突然轉向一名穿緊身短T的男子，另一位上圍豐滿、留著長髮女子用拿著手機的手，輕輕扶著男子的背，男子這時瞄了一眼鏡頭，儘管燈光昏暗，仍可清楚見到該男疑似就是小S老公許雅鈞。
小胡靜寫下：「她老公真的好愛玩啊！」雖然沒有指名道姓，但暗示許雅鈞是玩咖，網友留言：「許才是王者」、「他是怎麼做到讓小曲線卑微到塵埃裡屁都不敢放一個的」、「他愛玩是事實，妳能說點我們不知道的瓜嗎？別蹭啊」、「還以為有什麼咧，原來也沒什麼，還是看汪小菲的極樂影片照片比較精彩」！
許雅鈞9月被狗仔葛斯齊爆料與一群女子去招待所，當時許雅鈞表示，就是朋友請吃飯，接著表明：「我不是公眾人物，以後我的事情不再回應了，謝謝。」態度低調。而再被問是否和老婆協議封口，他則回了一個微笑的表情符號。
小S 8月底出席代言活動，被問到許雅鈞被在夜店被3名辣妹包夾，她苦笑了一下，對爆料的葛斯齊說「多吃點少說點」，以一貫親切、幽默的態度回應，並強調「老公只是路人」，他的事跟演藝圈沒關係，不多談許雅鈞的私事。（編輯：楊穎軒）