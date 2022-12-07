「童享區」供新二代玩樂　多國民族市集在花蓮

我是廣告 請繼續往下閱讀
社會處長陳加富表示，花蓮新住民有8000多位，比花蓮3個鄉鎮人口數多，幾乎可以說是花蓮第14個鄉鎮，其中更以大陸配偶居多，其次來自越南、印尼第三。我們邀請新住民及服務網絡夥伴參與國際移民日活動，呈現政府用心營造友善生活環境的成果，並向所有營造友善及多元環境的推手們致上誠摯的感謝，成為新住民能扎根花蓮成為家庭和社區的力量共創美好的生活，讓社會越來越多元、茁壯，所以肯定及重視他們的優勢與潛能，同時也感謝新住民豐富了花蓮的文化。
新住民家庭服務中心及新住民社區服務據點特別設計了美食、手作、童玩等文化體驗活動，縣內新住民朋友分別帶來越南、印尼、泰國、柬埔寨及中國大陸等家鄉異國料理，挑戰大家的味蕾；另於移民日活動中為了體恤平時肩負家庭重任的新住民，讓其有喘息的時間，貼心規劃「童享區」，讓參與市集的孩子們在專業表演者蛋頭哥哥帶領下，可以在草地上共享大球和大傘、泡泡世界與氣球折折樂的活動，帶給現場更熱鬧活潑的氛圍；另外設有福利諮詢台，供新住民利用機會諮詢與自身權益相關問題。
市集現場設有8處新住民社區服務據點及1處新住民學苑進行文化表演，展示多元文化宣導成果，並安排新住民設置美味異國料理體驗攤位，引導民眾認識新住民帶給花蓮這片土地的豐富文化；活動開場由新二代與來賓們攜手將各國代表性食材放入餃子象徵多元融合揭開序幕，吃餃子的傳說，一說是為了紀念盤古氏開天闢地，結束了混沌狀態，其二是取其與「渾囤」的諧音，意為「糧食滿囤」。
為提供新住民在地服務，特別委託民間團體設立新住民社區服務據點，目前全縣共有花蓮吉安鄉據點（博愛全人發展協會）、花蓮市據點（培力生活發展協會）、吉安鄉村據點（台灣國際家庭互助協會）、壽豐據點（牛犁社區交流協會）、鳳林據點（牛根草社區促進會）、光復據點（多元跨界動協會）、玉里據點（合家歡協會）、富里據點（富里天主堂）8處服務據點及1處新住民學苑（新住民人文發展交流協會），非常歡迎新住民朋友多加使用。