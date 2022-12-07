桃市議會民進黨團要退回預算重審　終場15比27杯葛失敗

「童享區」供新二代玩樂　多國民族市集在花蓮

▲在草地上共享大球大傘、泡泡世界與氣球折折樂的活動。（圖／花蓮縣政府）
▲在草地上共享大球大傘、泡泡世界與氣球折折樂的活動。（圖／花蓮縣政府）

記者賴正琳／綜合報導

花蓮縣政府新住民家庭服務中心於4日辦理「新享市集」，集合不同族群，各皆安排節目精彩演出，引導民眾認識新住民。縣長徐榛蔚偕同議員笛布斯·顗賚、徐子芳、吳東昇前往共襄盛舉，鼓勵各族群間互相欣賞、快速融入在花蓮的大家庭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
縣長徐榛蔚表示，花蓮是一個多元族群融合的地方，在花蓮的新住民約有8000多人，來自中國大陸、越南、印尼、菲律賓等國，這也是讓花蓮邁向國際融合的城市，縣府各局處對於新住民的移入時都給予最大的協助，民政處在新住民進入花蓮時，給予生活上的輔導；社會處與教育處也給予經濟、教育的協助。無論是從哪個國家來到花蓮，都希望能將花蓮當作自己的家，因此在推動新住民事務時，我們在全縣有8個據點、1個新住民學苑，全力協助新住民快速適應、融入。

社會處長陳加富表示，花蓮新住民有8000多位，比花蓮3個鄉鎮人口數多，幾乎可以說是花蓮第14個鄉鎮，其中更以大陸配偶居多，其次來自越南、印尼第三。我們邀請新住民及服務網絡夥伴參與國際移民日活動，呈現政府用心營造友善生活環境的成果，並向所有營造友善及多元環境的推手們致上誠摯的感謝，成為新住民能扎根花蓮成為家庭和社區的力量共創美好的生活，讓社會越來越多元、茁壯，所以肯定及重視他們的優勢與潛能，同時也感謝新住民豐富了花蓮的文化。

新住民家庭服務中心及新住民社區服務據點特別設計了美食、手作、童玩等文化體驗活動，縣內新住民朋友分別帶來越南、印尼、泰國、柬埔寨及中國大陸等家鄉異國料理，挑戰大家的味蕾；另於移民日活動中為了體恤平時肩負家庭重任的新住民，讓其有喘息的時間，貼心規劃「童享區」，讓參與市集的孩子們在專業表演者蛋頭哥哥帶領下，可以在草地上共享大球和大傘、泡泡世界與氣球折折樂的活動，帶給現場更熱鬧活潑的氛圍；另外設有福利諮詢台，供新住民利用機會諮詢與自身權益相關問題。

市集現場設有8處新住民社區服務據點及1處新住民學苑進行文化表演，展示多元文化宣導成果，並安排新住民設置美味異國料理體驗攤位，引導民眾認識新住民帶給花蓮這片土地的豐富文化；活動開場由新二代與來賓們攜手將各國代表性食材放入餃子象徵多元融合揭開序幕，吃餃子的傳說，一說是為了紀念盤古氏開天闢地，結束了混沌狀態，其二是取其與「渾囤」的諧音，意為「糧食滿囤」。 

為提供新住民在地服務，特別委託民間團體設立新住民社區服務據點，目前全縣共有花蓮吉安鄉據點（博愛全人發展協會）、花蓮市據點（培力生活發展協會）、吉安鄉村據點（台灣國際家庭互助協會）、壽豐據點（牛犁社區交流協會）、鳳林據點（牛根草社區促進會）、光復據點（多元跨界動協會）、玉里據點（合家歡協會）、富里據點（富里天主堂）8處服務據點及1處新住民學苑（新住民人文發展交流協會），非常歡迎新住民朋友多加使用。

▲活動合影。（圖／花蓮縣政府）
▲活動合影。（圖／花蓮縣政府）

國際移民日在台東　展現多國文化之美

柬埔寨馬戲團隊獲金氏紀錄　錄製特別節目線上慶祝

揭秘新住民文青市集　「國國村莊」首度辦理嘉年華會

越南斗笠舞蹈快閃宣傳　桃園移民節將登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀