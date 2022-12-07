世足／Tiki-Taka還能走到終點嗎？西班牙到了改變的時刻

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西班牙在對上日本和摩洛哥兩支擁有出色防守能力的後腰和後衛的球隊，穿透力明顯不夠，中場的Pedri、Gavi和Sergio Busquets等人遭到壓迫，幾乎沒有空間可以送出關鍵傳球，當家中鋒Morata在Enrique的體系中不是必須的，即使他上了場，也沒有另一名穩定的射手可以為他分擔壓力。
弔詭的是，Morata已經多次在小組賽發揮關鍵作用，而Nico Williams的衝擊力也明顯比Ferran Torres更好，但球隊在本屆賽事．並沒有做出顯著的調整，他們堅持要用自己的方式來擊倒對手。這可以說是有榮譽感的堅持，也可說是冥頑不靈的固執。
Enrique在對日一戰賽後記者會上的說法，很好的說明了西班牙內部的共識，他認為「足球比賽不僅是要追求勝利，同時還要讓球迷享受比賽的過程。」不到緊要關頭，他們是不打算開大腳了。
「我還是會繼續堅持我們的戰術，從後場發起進攻，我們正是依靠這樣的戰術走到了這裡。」然而西班牙在對摩洛哥的比賽踢得讓人昏昏欲睡，稱不上有觀賞性，而且他們最終被淘汰了。
由於缺乏執行速度以及在有組織的對方後衛中尋找空位的能力，西班牙在卡達的最後兩戰，未能取得預期的效果，甚至連他們搶回球權的能力也達不到以往不給對手「喘息」的強度，這是他們在超過110分鐘的時間裡，沒能造出幾次有威脅的射門的原因——直到在最後10分鐘換上更有威脅的邊路後，這樣的情況才開始改變——西班牙人在2012年之後，沒有一套陣容能匹配傳控踢法所要達到的能力，這是關鍵。
「我們就像一名不斷攻擊，但無法擊中對手頭部的拳擊手，從這一側打到另一側，我們沒有停止揮拳，但也沒有設法一拳擊中對方的下巴。」Carreno以拳擊做為比喻，批評西班牙在這場比賽中的糟糕表現，「我們應該重新考慮是否繼續使用這種Tiki-Taka模式，因為如果沒有那些能把這種體系發揮到最好的球員，它似乎行不通。」
西班牙在這一場比賽中，不斷的使用刺拳，試圖打開局面，但摩洛哥人儘管精力不斷流失，但終究挺住了，西班牙沒能揮出那致命的右直拳。
不管在本屆世界盃之後，Enrique是否會離開，西班牙的足球應該要思索，他們要如何去發揮這支球隊的最大優勢。轉變並不意味著整套捨棄，就如2014年德國一舉奪冠，就是把傳控踢法融合他們自己本身的特色，加以改造的成果。
西班牙可以保持他們的榮譽，但是時候加入一些新的元素了。