關之琳自爆「當過小三、情婦」 刷新三觀回：我想做就做
香港知名女星關之琳，早年演出過多部電影作品《龍兄虎弟》、《整蠱專家》、《最佳損友闖情關》等片，事業順利感情也很滋潤，關之琳有過2段婚姻，都以離婚收場，60歲的關之琳至今仍是單身。有網友找出她過去的訪問影片，沒想到關之琳居然在節目中大方坦承「當過情婦」，絲毫沒有要避談感情世界。
記者黃雅琪/綜合報導
當年26歲的關之琳，接受訪問時被問到「會不會考慮再婚？」她認為：「暫時沒想過，因為我覺得一個人蠻開心！」主持人認為關之琳是因為還沒有遇到真正喜歡的人，關之琳則回應：「我不知道我有沒有遇過，每次我都覺得很愛對方，但是我現在很冷靜地想，我是自己是還沒決定，我知道自己性格還不算安定，如果結婚我一定很快又離婚，但我不想這樣。」
接著主持人詢問她：「會不會心甘情願當情婦？」關之琳大方分享感情經歷：「我什麼都試過，有女朋友的男生我有試過，結過婚的男人我也試過，我是想做就做的，沒考慮過其他的事情。」關之琳突如其來的自爆，對比如今藝人受訪三緘其口的態度，令人感到不可思議。關之琳還說：「我會顧慮對方太太的想法，我會替她想，我希望不要被別人知道，對方的太太不要知道，但是我會珍惜那段時間，但不會有過多期望。」