午茶生活節草地野餐　中市夏綠地浪漫登場

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參山處長曹忠猷表示，今年與中彰區域觀光聯盟合作，以「食旅中彰、城鄉同框」為重要品牌導向，藉由午茶生活節活動，不僅帶動中彰觀光圈業者跨域合作，也進一步讓民眾認識中彰在地的觀光產業文化，感受食旅無界限的精神，創造1+1大於2的觀光能量價值。
參山處指出，這活動推出草地野餐市集，導入「食當季，遊當地」的理念，選在臺中市國際知名觀光景點，臺中國家歌劇院前的夏綠地公園舉辦，讓民眾體驗在鬧中取靜的環境裡，享受在草地上野餐的冬日暖陽午后時光；現場也安排來自中彰地區特色午茶業者展攤，以及展示中彰區域觀光聯盟推動這一年來推動果，包括:「食旅中彰」、「藝展中彰」、「創生中彰」、「賽事中彰」、「節慶中彰」等主題攤位，呈現中彰區域觀光的觀光產業多元發展面貌。
參山處說，活動市集邀集中彰地區特色午茶業者，如臺灣味噌釀造文化館、阿聰師的糕餅主意、臺中市產業故事館發展協會、卷木森活館、霧峰區農會、第四市場、彰化縣鹿港老街商圈、富雨洋傘、有春茶館、張連昌薩克斯風博物館等共26家知名業者設攤，各家業者依據特色推出手作體驗和相關活動。
活動舞臺從當天下午到晚上，有小提琴演奏、原民樂團、吉他、薩克斯及歌手表演，結合聽覺與視覺的雙重午茶饗宴。另外，為了回饋當天參與民眾，另有「消費滿額換好禮」活動，只要民眾在會場集滿五個消費滿百元的印章，即可於服務臺兌換「午茶體驗」或「職人體驗」DIY二選一。