霧峰規劃2處社會住宅　預興建333戶

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李天生指出，吉峰安居社宅，位在中正路、峰堤路口公有土地，由國家住宅及都市更新中心主導，預計興建地上14層、地下3層建築，規劃533戶，採統包方式施工，目前正上網招標中，預計今年底完成招標、決標，113年第三季動工，116年完工。
此外，李天生表示，多次反映爭取在錦州路、峰堤路口公有土地興建社會住宅，市府考量後，將該處列入「原住民社會文化住宅」，預計興建333戶，目前進行規劃作業中，預計111年動土，114年底前完工進住；台中市分別規劃興建霧峰、沙鹿等2處「原住民社會文化住宅」。
李天生說，「吉峰安居」，鄰近經濟部水利署水利規劃試驗所、霧峰農工，交通機能完善、北經草湖橋即抵達臺中軟體園區、工業區等；未來將一併規劃設置幼兒園、商業空間及出租辦公室，提供在地青年創業、安心成家的居住環境，同時依規定其中30％住屋，將提供弱勢族群進住。
至於「原住民社會文化住宅」，李天生指出，台中市原住民人口約有88％居住於都會區，但自有住宅比率偏低，為疏解原住民居住需求，將以市府出資或獎勵民間興辨，採公私協力方式興建，未來並將導入社福、醫療、青年育成、社造與經濟產業等資源，提供原住民安全、穩定的生活環境。