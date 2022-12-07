睽違2年婆媳合體！鍾欣凌、黃姵嘉靠「乞討戲」找回默契

超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》金獎班底回娘家，原班人馬笑鬧大銀幕！2023最強賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》由金鐘視后鍾欣凌攜手黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）重磅回歸，打造今年最台味的爆笑喜劇。今（7）日釋出婆媳篇幕後花絮，睽違2年再度合演婆媳的鍾欣凌與黃姵嘉直呼超緊張，靠一場「乞討戲」2天內找回默契！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲勇兔（左）、黃姵嘉（右）腳底按摩逼供婆婆鍾欣凌說OO失蹤實情。（圖／威視電影提供）以《我的婆婆怎麼那麼可愛》成功演活劇中「傳統婆婆」的鍾欣凌，劇中活靈活現的詮釋深獲觀眾喜愛，相隔兩年電影版再展喜劇功力。與黃姵嘉睽違2年婆媳再合體，兩人卻坦言害怕找不到默契，沒想到卻因一場「乞討戲」2天內迅速找到絕佳默契！原來是片中婆婆搞丟「神秘OO」搞得全家人仰馬翻，一場與黃姵嘉超市尋人橋段，導演鄧安寧臨場加戲要兩人手口並用地叫喊「give me money」進行乞討，原本還沒默契的兩人演完瞬間找回節奏，讓鍾欣凌樂的直呼：「角色回來了、節奏回來了！」▲張書偉（左）黃姵嘉電影版鷗貴戀情陷危機，在車子前爭執吵到嘶吼。（圖／威視電影提供）在連續劇中備受關注的「鷗貴CP」在電影版應廣大觀眾的敲碗終於交往了，讓飾演發貴的張書偉都開心直呼「圓夢」，卻沒想到兩人感情又再觸礁，小鷗海外情書不斷，還遇到一個「強大勁敵」，讓耿直的發貴都怒喊：「我要見他！」黃姵嘉回憶起電視劇沒有太多吵架戲，但電影版中有場和張書偉的爭執戲兩人吵到「嘶吼」，令她印象超深刻：「他爆發的時候也是挺可怕的，那場戲我們都覺得蠻過癮的！」電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》將在2023年1月13日全台戲院熱鬧上映。鍾欣凌闖禍進警局 曝《我的婆婆》子女「不孝反應」 伊能靜嗨喊「要回台北了」 網友一看愣住：這是本人？王力宏開唱「哪怕只有一個人」 好兄弟陳建州發聲了夏于喬扮「純情俏護士」酥麻叫聲 老公揪兄弟共享全看傻