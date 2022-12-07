指陳明通下令調查處「違法搜索5志工」　新黨怒斥遭迫害

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陳麗玲也提到，法務部調查通知書當中，完全未告知可請律師權利，就連是證人還是嫌疑人身分都未提及，且通知書記載到案時間為12點10分，但通知書卻是下午1點多才拿到，過期通知書有權利拒絕，若硬要傳喚，檢察官也要開出正式且合理的通知書，否則司法就是在迫害人民。
陳麗玲質疑，陳明通到底在怕什麼？為何要用這樣手段對付小小義工？難道就因為新黨主張兩岸和平，民進黨則主張台獨，就要這樣對付他們？陳麗玲也呼籲陳明通、法務部長蔡清祥、行政院長蘇貞昌及總統蔡英文，「放過新黨高抬貴手。」
游智彬痛批，台灣已變成警察國家，今天其中一名林姓志工的母親稍早致電，哭訴家裡遭搜索的亂七八糟，他質疑檢調搜索理應有既定程序，難道是背後特殊人物介入？對4名志工莫名其妙遭到約談，他也感到相當自責。
游智彬呼籲陳明通懸崖勒馬、盡快停手，每一個義工背後都是一個家庭，莫名其妙的搜索替一個家庭帶來龐大恐慌，更奉勸司法單位應謹守行政中立原則，不要變成政治打手，公務員每領的一份前都是老百姓的血汗錢。
此外，游智彬也強調不會公布論文架構雷同的9人姓名，僅透露這9人當中有蔡英文身邊親近人物的妻子；此事件只希望檢討陳明通，並盼踐踏學術道德劃下句點。
台北市議員侯漢廷則質問，蔡清祥用什麼原因來搜索新黨？是否跟過去逮捕他一樣，搞所謂的「三票齊發」？侯漢廷質疑，陳明通有無下過任何指示或暗示，還是這就是對新黨的回應？陳明通與蔡清祥應說清楚講明白，也呼籲陳洗心革面早點下台。