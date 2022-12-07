PLG／NBA最美記者蒞臨和平球館　宮河麻耶幫富邦勇士開球

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一連兩天踏入勇士主場立即能見到萌翻天的 BRAVES X 貓貓蟲咖波凹豆拍照區，17 日進場即可獲得貓貓蟲咖波望遠鏡、咖波手舉牌以及阿華田營養巧克力隨身包，18 日進場則可獲得咖波造型透明扇、咖波加油棒及阿華田高鈣牛奶麥芽隨身包，數量有限送完為止。而在神預測活動中準備了咖波一起玩麻將組、咖波旅行袋及 SAMPO ARKDAN 淨化空氣專家除濕機，搭配一系列咖波主題的勇士出任務及中場活動，眾多超萌好禮等你帶回家。想和貓貓蟲咖波近距離互動合影的球迷們，兩日賽前皆舉辦「貓貓蟲咖波見面會」，每個時段開放 50 位名額，凡穿著臺北富邦勇士 X 咖波貓貓蟲聯名服飾就能擁有拍照資格！除此之外，大小勇士體驗區再次開課，17 日進行「Cloudless X Braves 植物小教室」，18 日「絹印 DIY 課程」印出專屬自已的帆布袋，讓大小勇士們一同體驗手作的樂趣。
最萌的勇士主題週，搭配最美麗的開球嘉賓，17 日賽前邀請到來自日本的 NBA 女記者宮河麻耶蒞臨和平籃球館，18 日則邀請擁有陽光正向氣息、熱愛 Outdoor 生活，並奪得金鐘最佳主持人的李霈瑜「大霈」擔綱主唱及吉他手 Victor 所組成的「So-So Heroes 瘦瘦英雄」擔任開場演出，並將和貓貓蟲咖波一同為比賽揭開序幕。同時在 17 日週六賽事賽前，臺北富邦勇士將進行冠軍戒指頒發儀式，邀請上賽季的冠軍成員簡偉儒重返勇士主場！萌翻的「BRAVES X 貓貓蟲咖波凹豆好日子」聯名主題週，邀請 B-UNIT 的所有大勇士小勇士一起
共襄盛舉。