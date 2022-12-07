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老柴犬站都站不穩！用盡全力爬向主人床邊：想要一起睡

▲老柴犬站都站不穩，用盡全力爬向主人床邊：「想要一起睡」。（圖／TiKTok：saworu0820）
▲老柴犬站都站不穩，用盡全力爬向主人床邊：「想要一起睡」。（圖／TiKTok：saworu0820）

編輯中心/綜合報導

是一輩子的家人！日本網友分享了柴犬「艾咪（エミー）」的故事，狗狗從幼時就被帶回家中，一路陪伴飼主生下女兒、兒子，後續還充當新狗狗的老師，16年間為家人帶來無可替代的回憶。艾咪在老年時因為後腿無力，無法正常行走，但仍是堅持走到最愛的小主人身邊，令人無限動容。

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▲2004年時，原PO於寵物店遇到正低價販售的艾咪。（圖／TiKTok：saworu0820）
▲2004年時，原PO於寵物店遇到正低價販售的艾咪。（圖／TiKTok：saworu0820）
原PO於9月發布影片，說明2004年除夕逛街時，在寵物店櫥窗偶遇以6萬日元（約台幣13,300）低價販售的艾咪，當時便一見鍾情將其帶回。幾年過去，家裡的成員不斷增加，飼主生下了一兒一女，對於一位還在熟悉如何照顧孩子的新手媽媽來說，面對嬰兒就已經使她手忙腳亂，現在回首，當時她實在無法給艾咪太多的愛，但狗狗沒有因此氣餒，很快便與兩個小孩子成為朋友，甚至還承擔了教育新狗狗的重任。

▲艾咪最與家中的兩個小朋友都感情很好，還會幫忙教育新狗狗。（圖／TiKTok：saworu0820）
▲艾咪與家中的兩個小朋友都感情很好，還會幫忙教育新狗狗。（圖／TiKTok：saworu0820）
▲艾咪最喜歡飼主的女兒，每天都要睡在一起。（圖／TiKTok：saworu0820）
▲艾咪最喜歡飼主的女兒，每天都要睡在一起。（圖／TiKTok：saworu0820）
2020年時，16歲的艾咪換上癡呆症，夜以繼日地四處遊蕩，平時牠多與最愛的飼主女兒在同張床上酣睡，但得病後，家長為了保證女兒的睡眠，最終決定將牠們分隔在不同房間，但艾咪卻因此變得更虛弱了，女兒看到這般模樣非常不忍心，決定將其帶回房間，但與以往不同，艾咪改睡在一旁坐墊。

▲16歲的艾咪換上癡呆症，擔心上學的女兒因此受到打擾，飼主決定將其帶至其他房間。（圖／TiKTok：saworu0820）
▲16歲的艾咪患上癡呆症，飼主擔心上學的女兒因此受到打擾，決定將其帶至其他房間。（圖／TiKTok：saworu0820）
而後有一天，飼主如往常將艾咪抱到女兒身邊的坐墊，接著離開去洗澡，但回來時卻發現驚人的一幕。自生病以後艾咪後腿無力，幾乎無法獨力行走，可現在本該躺在旁邊的艾咪，竟拖著身體慢慢朝女兒爬去，最終達成在同張床睡覺的願望。最後於同年9月，艾咪在男主人的懷中離世。

網友回覆「淚腺崩塌」、「看牠的臉就知道，牠平常在家有多麼受到愛護」、「我無法停止哭泣，希望狗狗過得開心」、「成年後第一次自己哭得這麼大聲，決定放下手機多陪陪孩子了，謝謝你」。（編輯：李惠婷） 


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