季芹14歲兒「急速抽高」變長腿型男！正面帥照激似林志穎
演藝圈銀色夫妻檔王仁甫與季芹，結婚至今超過16年，育有一對兒女樂樂和YAYA，如今也都繼承爸媽的優良好基因，近日，季芹就直接曬出14歲兒子YAYA的西裝帥氣照，急速抽高秒變長腿型男，也讓她驚呼「是不是長大太快了？！」讓粉絲們好羨慕。
娛樂中心/綜合報導
季芹日前在臉書PO文分享，「我兒是不是長大太快了？！」只見小兒子穿著一身帥氣黑色西裝，身材比例接近完美，宛如模特兒一樣的出席宴會，氣勢非常驚人，也讓媽媽忍不住直呼，「現在出門，都高到可以搭我的肩，媽媽本人覺得～兒子好帥。」
網友們也紛紛大讚，「感覺像個小大人了，時間真的過得很快」、「小YA長得跟小時候不一樣了，變沉穩的帥哥了」、「長好高腿長又帥」、「許多媳婦已在門口排隊惹」、「是灌風嗎？怎一下子就變大帥哥了，仁甫爸爸被超越了」；更有人形容，「我以為是林志穎呢！」
其實，現年15歲的大女兒樂樂，不僅同樣繼承爸媽基因，也經常在節目上亮相與爸爸王仁甫互動，展現如同好友般的父女情，也常觀眾覺得溫馨，而且熱愛舞蹈的樂樂，曾在13歲那年就和爸爸一起演唱會上尬舞，也讓台下的季芹感動落淚。（編輯：詹鎰睿）