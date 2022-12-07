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看台積電赴美投資　工商協進會吳東亮：不會讓台灣空洞化

▲針對台積電擴大在美投資，工商協進會理事長、也是台新金控董事長吳東亮認為，長期來看，這是好的決定，也不會讓台灣產業空洞化。（圖／翻攝自工商協進會官方YouTube頻道）
▲針對台積電擴大在美投資，工商協進會理事長、也是台新金控董事長吳東亮認為，長期來看，這是好的決定，也不會讓台灣產業空洞化。（圖／翻攝自工商協進會官方YouTube頻道）

記者顏真真／台北報導

針對台積電擴大在美投資，外界擔憂台灣產業空洞化及去台化等問題，工商協進會理事長吳東亮今（7）日受訪時表示，長期來看，台積電到海外投資，尤其去美國投資，這是好的決定，也不會讓台灣產業空洞化，因為台積電不去，競爭對手也可能會過去。

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工商協進會今日舉行理監事聯席會議，邀請行政院政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，就「當前國際情勢下的台美經貿發展」為題發表演講。由於台積電剛宣布擴大在美投資，位於美國亞利桑納州晶圓廠今日也舉行盛大移機典禮，再度引發外界對台灣產業空洞化及「去台化」等質疑，但理事長吳東亮受訪時則強調：「不會發生這種事」。

他引述台積電總裁魏哲家的「門都沒有」的說法，吳東亮認為台積電花費30年打造的半導體生態系供應鏈，在短時間內難以被取代，台積電到海外投資，尤其是到美國投資，這是好的決定。

吳東亮還說，就市場面來看，台積電到美國投資是因應市場需求，不只台積電過去，台灣供應鏈也會過去，這除是配合美國政府要求，也是反映市場的需求，亦能增加台灣的市占率，這是台灣經濟力向海外延伸，即便台積電不去美國，其競爭對手也可能會過去，因此，從長期來看，台積電赴美投資是好的決定，也不會讓台灣空洞化。

至於總統蔡英文昨日邀集行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津及多個部會首長，討論整體經濟情勢，並指示行政院要維持經濟成長動能，穩定民生物價，持續維持國內投資成長，活絡內需及消費市場，並提出相關振興措施。吳東亮預期明年經濟可能呈現「內熱外冷」，目前台灣已開放邊境，戶外也免戴口罩，工商界對內需也有所期待，亦很努力經營，像是零售業部分，新光三越預期今年營業額將年增10%，且已超越2019年疫情發生前的水準。

不過，吳東亮也呼籲，政府能就缺工問題提出有效解方，例如晶華酒店集團董事長潘思亮先前建議，可考慮提供在台灣的移工或外籍學生工作機會。

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