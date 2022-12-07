審計部點名農損補助濫發　陳吉仲：簡化程序有專業跟數據

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陳吉仲指出，所有天然災害，從確定是符合天然災害的損失公告，就有一定程序在執行，包含農漁畜產業單位跟場試所，還有更重要的是地方政府農業單位，包含縣政府到鄉鎮區公所都有派代表共同參與，確定符合天然現金災害救助，農委會才會公告。
陳吉仲解釋，公告完在執行中，鄉鎮公所在農民申報完以後會去確定有無20%的損失，最後才執行，所以在執行面裡面中，不是農委會在執行，農委會是最後核定統計數字直接撥款，所以在既有程序裡面，審計部有提到的相關議題，但這些議題比例都非常低，例如說休耕沒有種植，就不能領天然現金災害救助，像這樣的比例長期以來都會有，只是已經越來越低，各地方政府也都樂意配合。
除此之外，審計部特別希望用保險取代天然現金災害救助，陳吉仲解釋，農委會今年就是把最大宗將近20幾萬公頃的稻米，由現金災害救助每公頃1萬8000元，轉為保險，這就是最具體的案例，後續可以透過保險更保障農民不受老天爺影響收入穩定，天然現金災害救助中，還是希望可以在針對農民執行上，不管速度、效率都要跟快，否則會影響下一期的耕作。
陳吉仲提到，農委會也會跟審計部說明與報告，不是一定豪雨的標準，才會造成作物或農產品損失，因為現在各式各樣樣態很多，農委會都有相關資訊正在彙整，例如去年8月豪雨發生後，不用勘災就知道木瓜或者是洋香瓜都會受損，程序上就有漸漸簡化，這些決定背後都是有相關的專業跟統計數字依據，才會這樣處理，「所以其實有些審計部的建議是長期」，農委會都有陸續改進，而且這是牽扯到中央跟地方政府執行的部分，且讓保險保障農民收益更重要。