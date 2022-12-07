未在免罰期限繳槍　2男家藏6模擬槍依新法恐吃20萬罰緩

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無獨有偶，高市刑大偵八隊在11月中旬，也接獲住台中市的林姓男子擁有槍枝，11月29日趕去台中市外埔區林的住處，同查獲3把未通槍管的模擬槍。據悉，台中警方今年初也曾去林的住處搜查，但未查獲槍械，警方懷疑林涉嫌改造模擬槍變賣。
高市刑大副大隊長林耕宇表示，2年前槍砲彈藥刀械管制條例已修訂，槍砲彈藥刀械管制條例自從2020年修正第20之1條，對具有類似真槍外型、構造、材質及火藥式擊發裝置，足以改造成具有殺傷力的槍械，稱為模擬槍。
林耕宇也指出，依照模擬槍先前的市價，一把幾千至上萬元，這次查獲的2人都供稱單純收藏，不排除有改槍情事，先依行政法裁罰，後續還會再追查有無不法行為。
不過，唐、林二人並沒有在免罰期限繳槍，已違反槍砲彈藥刀械管制條例，高市刑大偵四、偵八隊搜索2人住處，嫌犯家人看見警方大陣仗搜索，各被搜出3把模擬槍感到訝異，警方依法逕行裁罰。
偵四隊長宋國源也指出，模擬槍和真槍，差別只在模擬槍管沒有貫通或沒有擊發的撞針，再來就是當中的「阻鐵」，只要換過槍管或是將阻鐵打通，就成了有殺傷力的「非制式槍枝」，以前在一般實體店面或網路買家可逕自購買，民國109年12底，就已經修法禁止，勸導期過後未上繳通報，僅是持有就可依《槍砲彈藥管制條例》的行政法最高裁罰20萬元，若改裝成有殺傷力的槍枝，則是得吃上刑事責任，同樣依《槍砲彈藥管制條例》，最低就是5年徒刑。