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未在免罰期限繳槍　2男家藏6模擬槍依新法恐吃20萬罰緩

▲高雄市刑大日前先後於橋頭一名唐姓工人和台中一名林姓男子2人身上各搜出3把模擬槍，警方將其送辦，2人最高恐吃上20萬元罰鍰。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄市刑大日前先後於橋頭一名唐姓工人和台中一名林姓男子2人身上各搜出3把模擬槍，警方將其送辦，2人最高恐吃上20萬元罰鍰。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市刑大日前獲報，橋頭一名唐姓工人和台中一名林姓男子，持有非法改造槍枝，可能從事改裝販售，日前上門查緝，2人各被搜出3把模擬槍，但他們都供稱，自己只是槍枝愛好者，單純收藏用，警方仍將其送辦，2人最高恐吃上20萬元罰鍰。根據高市警局統計，今年高雄市警方已查獲22把模擬槍。

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▲高刑大偵4隊趁阿倫準備出門上班之際上門偵辦，實施搜索，當場在其住處查扣模擬槍3枝(型號FS-012〔2枝〕、FS-9607〔1枝〕)等證物。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高刑大偵4隊趁阿倫準備出門上班之際上門偵辦，實施搜索，當場在其住處查扣模擬槍3枝(型號FS-012〔2枝〕、FS-9607〔1枝〕)等證物。(圖／記者郭凱杰翻攝)
高刑大偵4隊獲報，11月初接獲情資，橋頭區有一名綽號「阿倫」的唐姓工人，疑似買模擬槍來改裝，警方經蒐證，趁阿倫準備出門上班之際上門偵辦，當場在其住處查扣模擬槍3枝(型號FS-012〔2枝〕、FS-9607〔1枝〕)等贓證物，卻未發現改槍工具，阿倫供稱，自己只是愛好收藏，沒要改裝，警方仍依《槍砲彈藥管制條例》送辦。全案調查後將唐姓犯嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請裁處。

▲市刑大偵八隊在11月中旬，也接獲住台中市的林姓男子擁有槍枝，11月29日趕去台中市外埔區林的住處，同查獲3把未通槍管的模擬槍。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲市刑大偵八隊在11月中旬，也接獲住台中市的林姓男子擁有槍枝，11月29日趕去台中市外埔區林的住處，同查獲3把未通槍管的模擬槍。(圖／記者郭凱杰翻攝)
無獨有偶，高市刑大偵八隊在11月中旬，也接獲住台中市的林姓男子擁有槍枝，11月29日趕去台中市外埔區林的住處，同查獲3把未通槍管的模擬槍。據悉，台中警方今年初也曾去林的住處搜查，但未查獲槍械，警方懷疑林涉嫌改造模擬槍變賣。

高市刑大副大隊長林耕宇表示，2年前槍砲彈藥刀械管制條例已修訂，槍砲彈藥刀械管制條例自從2020年修正第20之1條，對具有類似真槍外型、構造、材質及火藥式擊發裝置，足以改造成具有殺傷力的槍械，稱為模擬槍。

林耕宇也指出，依照模擬槍先前的市價，一把幾千至上萬元，這次查獲的2人都供稱單純收藏，不排除有改槍情事，先依行政法裁罰，後續還會再追查有無不法行為。

不過，唐、林二人並沒有在免罰期限繳槍，已違反槍砲彈藥刀械管制條例，高市刑大偵四、偵八隊搜索2人住處，嫌犯家人看見警方大陣仗搜索，各被搜出3把模擬槍感到訝異，警方依法逕行裁罰。

偵四隊長宋國源也指出，模擬槍和真槍，差別只在模擬槍管沒有貫通或沒有擊發的撞針，再來就是當中的「阻鐵」，只要換過槍管或是將阻鐵打通，就成了有殺傷力的「非制式槍枝」，以前在一般實體店面或網路買家可逕自購買，民國109年12底，就已經修法禁止，勸導期過後未上繳通報，僅是持有就可依《槍砲彈藥管制條例》的行政法最高裁罰20萬元，若改裝成有殺傷力的槍枝，則是得吃上刑事責任，同樣依《槍砲彈藥管制條例》，最低就是5年徒刑。

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