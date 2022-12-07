班班等石斑！龍虎不足改龍膽上陣？陳吉仲這樣說

7月21日，教育部宣布，配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，政府編列6億元預算，不過石斑魚產能不及，農委會主委陳吉仲日前改口表示若有不足會改「班班好食材」。今（5）日面對媒體詢問是否可能改採用龍膽石斑代替產能不足的龍虎斑，陳吉仲表示，「會就既有的，所有有可能的石斑魚的部分」，也會讓9縣市學生都吃到石斑魚。
記者許若茵／台北報導
今年6月中旬，中國以屢次檢出禁藥為由，禁止台灣石斑魚輸入，農委會將目標轉移至其他國家，強力輔導內外銷。7月21日，教育部宣布，配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，政院編列6億元經費，自111年9月1日起至112年1月31日止，原則以供應4次為上限，使用國產「三章一Q」、去刺的龍虎斑供應給中小學生營養午餐。
然而因為產能跟不上等因素，至今仍有9縣市學生都還在等石斑魚，陳吉仲1日更稱若有不足，會改「班班好食材」，這學期會優先提供給還沒吃到的學校，下學期則會視石斑魚的產能供應，若能提供就會盡量提供，6億元經費就是會用在學校午餐食材上，沒有吃到4次石斑魚的學校，若能使用其他優良國產食材也不會排斥。
今被問及是否可能採用龍膽石斑替代龍虎斑，陳吉仲表示，「會就既有的，所有有可能的石斑魚的部分」，其實各單位團體都在配合，這個月會非常有信心讓9個還沒吃到石斑魚的縣市都吃到第一次石斑魚，有些縣市已經吃第二次石斑魚的，也希望可以在學期結束前，讓每個班級都有吃到，會視供應量盡量調度，更重要的是，業者說因為小朋友在學校有吃到石斑魚，會帶動家長到通路購買石斑魚，這個反而更重要。