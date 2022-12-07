特企／新光銀行「快篩機器人」 透過AI體驗試算信用落點
新光金控子公司新光銀行LINE官方帳號與用戶歡慶年底佳節，特與知名插畫家貓小姐合作聯名推出貓小姐Ms. Cat LINE貼圖，下載期限自即日起至2023年2月6日止，可使用180天。除了一般常用語以外，更結合聖誕節、跨年與農曆年節等應景祝福用語，並特別考量銀行公平待客的理念，更用心設計兩款貼圖—「您慢慢來，我等您」以及「您慢慢說，我在聽」，方便與有需求的客戶進行溝通。在此誠摯邀請您一起加入新光LINE官方帳號好友，一同開心慶佳節，從2022年一路同樂到2023年！
此外為了答謝一直以來支持新光銀行LINE個人化服務的好友，除了同步推出「新光銀行年末同樂會」活動，在活動期間內推薦親友綁定新光LINE個人化服務，每推薦一人可獲得10點LINE POINTS，每人最高可得100點外，還有動動手指簽到即可拿點數的限時活動。只要每週二進入新光LINE個人化服務進行簽到，連續三次即可拿到５點LINE Points點數。活動只到12月20日止，錯過可惜。
除了以上豐富多元的社群活動外，新光銀行LINE官方帳號也於12月1日推出「試算快篩機器人」功能。透過AI機器人、大數據及演算法，能快速概略試算出您的信用評分落點。如果您不清楚自己的信用狀況又還不想詢問貸款專員時，只要到新光銀行LINE官方帳號，進入「信用評分落點」試算功能，簡單回覆AI機器人詢問的幾個問題，免拉聯徵、免等待，約１分鐘就能得到試算結果，初步掌握自己信用狀況。除了即時了解自身信用狀況屬於哪個等級，還能知道是否有機會進一步拿到優於一般人優惠利率資訊；對於信用空白或評估結果沒那麼好的用戶，AI機器人也會提供信用養成建議，如何改善自身的信用狀況，逐步累積個人信用評分，整個評估約1分鐘，既簡便、又快速。
想嘗試「信用評分落點」試算功能嗎？只要加入新光銀行LINE官方帳號，並綁定LINE個人化服務，就能搶先體驗還能下載免費的貼圖喔。