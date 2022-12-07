微笑女神參戰！Red Bull DanceYourStyle總決賽12/10登場

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各國代表將在兩輪預賽中決定出勝負，前八名贏家即晉級總決賽外卡舞台。台灣這次有兩位代表選手，包含甫獲得2022年Red Bull Dance Your Style台灣冠軍－神奇肢體使用者Diao （張祐嘉）以及2021年冠軍Waacking微笑女神Chrissy Chou （哈妹，周佩芸）代表參賽。
Diao擅長以調皮且動靜分明的Locking舞步出奇不意，首次參戰的他分享「我認為這場比賽最難的是音樂的多元性，無法預期現場會出哪個國家、什麼類型的熱門歌曲，我的策略就是盡力展現我自己，Be myself，用我的個人風格去渲染觀眾！」而擅長以性感律動Waacking辣翻全場的Chrissy也曾表示「相當期待與全球街舞好手在舞台上較勁！」
今年大賽也受邀專擅不同舞風的國際舞者作為外卡選手出賽，包含知名Krumper舞者德國選手JR Game及美國選手Outrage、擅長Locking與Waacking的日本選手Yoshie、善於結合Voguing與Popping的瑞典選手Inxi、擅長Afro Dance的法國選手Bad Gyal Cassie也將登台，將與來自瑞士的House與Hip-hop雙棲舞者Perla Perlson、代表南非參賽的SBHUJWA舞者SB同台競技，前所未有的華麗陣容，將展開無差別舞風大亂鬥。
今年是Red Bull Dance Your Style第二屆世界總決賽，首屆於2019年在歷史悠久的法國巴黎舉辦，當年現場超過4,000名觀眾，全球380萬觀眾線上觀看，最終由來自荷蘭的舞者Shinshan擊敗了來自世界各地的39名舞者，成為史上首位Red Bull Dance Your Style世界冠軍。