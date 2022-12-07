「2022世界公視大展精選」影展　台中壓軸免費索票

我是廣告 請繼續往下閱讀
今記者會，新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會副執行長林盈志、周厚君、公共電視國際部經理郭菀玲出席，也特別邀請心理師暨藝術治療師謝宜潔到場分享。鄭照新表示，很高興Best of INPUT影展睽違兩年再次來到台中，國內疫情爆發前，2017至2019年連三年舉辦活動皆獲得市民熱烈參與和迴響；在疫情逐漸解封之際，很榮幸有機會與公視合作舉辦影展，相信透過世界影像的力量，讓觀影人有許多深刻的啟發與體驗；目前台中場報名狀況超過台北、高雄場，全國最踴躍，由此可見市民對國際議題的關注程度。
公共電視國際部經理郭菀玲表示，「漸光」取自台語tsiām kng，意即逐漸明亮的天色。Best of INPUT因疫情暫停兩年，世界也彷彿陷入一團看不到終點的迷霧中，隨著後疫情時代來臨，希望的曙光一絲一絲的照入人群中，使迷霧漸漸散去。十分感謝新聞局、台中市影視發展基金會長年全力協助，免費提供場地，並適時挹注經費資源，讓Best of INPUT深受在地民眾熱愛，連續3屆已累積破萬人次。
台中市影視發展基金會副執行長林盈志表示，疫情迷霧中迎來曙光，很高興今年在台中繼續舉辦，新聞局與基金會一直努力想讓市民看到更多議題的影片，讓市民得到更深、更廣的世界視角，歡迎大家一起來看這一系列的影片。
心理師暨藝術治療師謝宜潔與此屆影展實境節目《超級營地任務》（The Campsite）主持人泰斯（Tijs Vanneste）同樣曾在監獄提供藝術治療服務，擁有相似經歷，引領觀眾們理解節目中青年面臨的困境，她分享，《超級營地任務》是大型創作，藝術即是治療，透過適當引導能有效讓心靈面向提升，透過創作觀察世界，歡迎大家前來欣賞，透過影片看見他人也看見自己。
新聞局表示，實境節目「超級營地任務」由比利時知名暖男歌手泰斯擔任主持人暨導師，帶領一群求職困難或社會適應困難的青年，將一片荒蕪草地逐步打造成露營區。溫暖又貼近人心的真人秀在台北場及高雄場播出後獲得無數好評，更有許多觀眾敲碗想看第二集。泰斯除錄影與台灣觀眾打招呼，也將親自出席台中場映後座談，直呼「等不及要跟台中的觀眾見面！」