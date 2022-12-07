桃園跨年晚會卡司曝光！VIVIZ、Ozone來了　丁噹回歸開唱

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另外，前MP魔幻力量成員蕭秉治、鼓鼓也將難得合體帶來「MP回憶殺」；「嘻哈R&B」熊仔、J.Sheon、同理、「療癒系歌手」宇宙人、白安、「電商女王」瑪菲司等知名藝人組合演出。最值得一題的是，今年桃市觀旅局更跨海邀請韓國女團「VIVIZ」擔綱桃園跨年壓軸，三位女神全台僅此1行程，就是要留下來陪台灣Na.V們倒數，在精采的煙火中一起迎接新年。跨年後還有「鄉民女神」吳卓源帶來最紮實有料的跨年大秀，精彩表演不容錯過！
另外，晚會當天不只有精彩表演可以看，還有絕美打卡點大拍美照！晚會當天，會場將設置10公尺長的光隧道讓民眾拍照打卡，另也有參加IG互動活動兌換限量發光扇及活動贈品，另規劃美食攤位，讓民眾有得吃有得拿。此外，在晚會前，官網將推出抽「VIP Pass」活動，民眾於12/9至12/15至官網完成指定任務，即可獲得抽獎機會，限量10名（每人可得2張VIP Pass），中獎者於活動日可至會場服務台領取VIP Pass即可進入舞台前VIP區近距離感受藝人演唱魅力。
交通部分，今年跨年晚會特別提供2線「免費」跨年接駁專車，分為桃園線(紅線)及中壢線(綠線)，自31日晚間6時營運至翌日凌晨2時，前往會場的民眾可分別至桃園火車站(後站)或桃園客運中壢公車站(至A21站轉乘機捷)搭乘，「機場捷運」也將推出41小時不休班服務，讓民眾盡興瘋跨年。此外，民眾還可透過「高鐵」、「市區公車」搭至A18高鐵桃園站，如需開車前往，從國道2號「大竹交流道」下，走臺31線省道，並依交通指示牌行駛至會場。觀旅局提醒，12/31當日會場周邊將進行道路交通管制，若欲開車前往的民眾千萬要先到官網提前做功課喔！
⭐2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會 活動資訊
時間：2022年12月31日(星期六) 19:00 ~ 2023年1月1日(星期日) 00:30
地點：桃園高鐵站前廣場 桃園市中壢區高鐵站前路
觀看平台
有線頻道：CH38 年代MUCH台
中華電信 MOD：CH312壹電視綜合台
電台：亞洲電台
網路直播：壹電視YouTube、壹電視FB、樂遊桃園FB
App：年代新聞App、壹電視App