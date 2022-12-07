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桃園跨年晚會卡司曝光！VIVIZ、Ozone來了　丁噹回歸開唱

▲搭上今年疫情趨緩、邊境解封，各縣市卡司一個比一個大咖。「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」今年不僅請到超人氣原子少年男團Ozone與同門師姐PINK FUN聯手推出合作舞台，消息曝光讓歌迷立刻為之瘋狂。（圖／攝自桃園觀旅局記者會直播）
▲搭上今年疫情趨緩、邊境解封，各縣市卡司一個比一個大咖。「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」今年不僅請到超人氣原子少年男團Ozone與同門師姐PINK FUN聯手推出合作舞台，消息曝光讓歌迷立刻為之瘋狂。（圖／攝自桃園觀旅局記者會直播）

記者汪睿琦/綜合報導

每年最受矚目的各地跨年晚會陸續公布卡司了！搭上今年疫情趨緩、邊境解封，各縣市卡司一個比一個大咖。「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」不僅請到超人氣原子少年男團Ozone與同門師姐PINK FUN聯手合作，消息曝光讓歌迷立刻為之瘋狂。不僅如此，桃園今年更搶到2大獨家，一是3年沒登上跨年舞台的「偶像劇歌姬」丁噹回歸開唱；還有重磅邀請前大勢女團GFriend單飛成員嚴智、信飛、銀河組成的「最資深新人女團」VIVIZ，重磅跨海來台陪伴各位台灣Na.V們迎接最嗨2023年！

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今年「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」就是要把疫情前最嗨新年城帶給桃園市民。這次不僅邀請主持人的黃子佼、宇珊搭擋主持，還特別規劃「MIX MATCH」混搭秀！今年桃園跨年晚會上可以看到由男團Ozone、女團PINK FUN帶來精采合作舞台；「偶像劇歌姬」丁噹更放話要帶來「演唱會加碼精華」獨家帶給桃園的民眾，當然還會演唱多首經典偶像劇OST組曲，呼籲歌迷一起現場大合唱。

▲這次不僅邀請二度聯手擔當桃園跨年晚會主持人的黃子佼、宇珊妙語如珠二搭主持，還特別規劃「MIX MATCH」混搭秀！還有三年不見的「偶像劇歌姬」丁噹更放話要帶來「演唱會加碼精華」獨家帶給桃園的民眾，當然還會演唱多首經典偶像劇OST組曲，呼籲歌迷一起現場大合唱。（圖／攝自桃園觀旅局記者會直播）
▲桃園跨年晚會主持人由黃子佼、宇珊擔綱，還特別規劃「MIX MATCH」混搭秀！還有三年不見的「偶像劇歌姬」丁噹更放話要帶來「演唱會加碼精華」獨家帶給桃園的民眾，當然還會演唱多首經典偶像劇OST組曲，呼籲歌迷一起現場大合唱。（圖／攝自桃園觀旅局記者會直播）
▲今觀旅局公布大勢女團VIVIZ要來台跨年，成員們更大秀中文甜喊：「快來桃園跟我們跨年！」讓台灣Na.V們全暴動了。（圖／桃園觀旅局提供）
▲今觀旅局公布大勢女團VIVIZ要來台跨年，成員們更大秀中文甜喊：「快來桃園跟我們跨年！」讓台灣Na.V們全暴動了。（圖／桃園觀旅局提供）
另外，前MP魔幻力量成員蕭秉治、鼓鼓也將難得合體帶來「MP回憶殺」；「嘻哈R&B」熊仔、J.Sheon、同理、「療癒系歌手」宇宙人、白安、「電商女王」瑪菲司等知名藝人組合演出。最值得一題的是，今年桃市觀旅局更跨海邀請韓國女團「VIVIZ」擔綱桃園跨年壓軸，三位女神全台僅此1行程，就是要留下來陪台灣Na.V們倒數，在精采的煙火中一起迎接新年。跨年後還有「鄉民女神」吳卓源帶來最紮實有料的跨年大秀，精彩表演不容錯過！

另外，晚會當天不只有精彩表演可以看，還有絕美打卡點大拍美照！晚會當天，會場將設置10公尺長的光隧道讓民眾拍照打卡，另也有參加IG互動活動兌換限量發光扇及活動贈品，另規劃美食攤位，讓民眾有得吃有得拿。此外，在晚會前，官網將推出抽「VIP Pass」活動，民眾於12/9至12/15至官網完成指定任務，即可獲得抽獎機會，限量10名（每人可得2張VIP Pass），中獎者於活動日可至會場服務台領取VIP Pass即可進入舞台前VIP區近距離感受藝人演唱魅力。

交通部分，今年跨年晚會特別提供2線「免費」跨年接駁專車，分為桃園線(紅線)及中壢線(綠線)，自31日晚間6時營運至翌日凌晨2時，前往會場的民眾可分別至桃園火車站(後站)或桃園客運中壢公車站(至A21站轉乘機捷)搭乘，「機場捷運」也將推出41小時不休班服務，讓民眾盡興瘋跨年。此外，民眾還可透過「高鐵」、「市區公車」搭至A18高鐵桃園站，如需開車前往，從國道2號「大竹交流道」下，走臺31線省道，並依交通指示牌行駛至會場。觀旅局提醒，12/31當日會場周邊將進行道路交通管制，若欲開車前往的民眾千萬要先到官網提前做功課喔！

⭐2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會 活動資訊

時間：2022年12月31日(星期六) 19:00 ~ 2023年1月1日(星期日) 00:30

地點：桃園高鐵站前廣場 桃園市中壢區高鐵站前路

觀看平台

有線頻道：CH38 年代MUCH台

中華電信 MOD：CH312壹電視綜合台

電台：亞洲電台

網路直播：壹電視YouTube、壹電視FB、樂遊桃園FB

App：年代新聞App、壹電視App

▲另外，前MP魔幻力量成員蕭秉治、鼓鼓也將難得合體帶來「MP回憶殺」；「嘻哈R&B」熊仔、J.Sheon、同理、「療癒系歌手」宇宙人、白安、「電商女王」瑪菲司等知名藝人組合演出。（圖／攝自桃園觀旅局記者會直播）
▲另外，前MP魔幻力量成員蕭秉治、鼓鼓也將難得合體帶來「MP回憶殺」；「嘻哈R&B」熊仔、J.Sheon、同理、「療癒系歌手」宇宙人、白安、「電商女王」瑪菲司等知名藝人組合演出。（圖／攝自桃園觀旅局記者會直播）

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