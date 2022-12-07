2022臺北文創記憶中心　透過廣告看見消費者追求美好冀望

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「回溯過往寄望未來」 莊淑芬盼廣告史料傳承
2022「臺北文創記憶中心｜廣告超有市」，是縱橫大中華廣告界超過30 年的莊淑芬生涯首次以策展人身分，與臺北文創基金會、Plan b、築點空間設計、共想聯盟攜手打造的展覽。莊淑芬表示，在當前這個訊息碎片化的數位時代，消費者為了閃避廣告，已經到了不惜付費略過的程度，大眾和廣告的關係日益薄弱，只剩下媒體版位和業配的攻防。然而每一則打動人心的經典廣告，都是不同世代台灣人共同存取的日常記憶，更是傳遞時代潮流和社會價值的重要媒介，「過去如此，我們相信未來也當如此。」莊淑芬希望透過這次獨具一格的展覽，引領大家重新發現廣告的多樣性，「能藉此為廣告行業盡一份『回溯過往寄望未來』的心力，我個人備感欣慰。」
「創意是驅動價值的靈魂。」主辦單位臺北文創基金會董事暨執行長劉麗惠認為，廣告販賣的不只是商品，每一則經典廣告，都是探看當代生活及時代脈絡的櫥窗，無論是從庶民日常去刻劃當代風尚，或用超現實手法吶喊新世代的自我主張，還是以溫柔堅定的姿態宣示平權正義，種種透過創意手法加載於廣告內容裡的「價值觀點」，都是培養大眾自由選擇意願、展現理想生活型態、傳遞美學品味的養分，「謝謝Shenan(莊淑芬)和策展團隊透過文化脈絡爬梳，讓潛藏在廣告內容最深層的社會功能終於能被凸顯。」
而在策展過程中，莊淑芬最大的遺憾是很多深植人心的經典廣告，或因為年代久遠已不可考、或因為企業主的不同考量，無法一一上架「廣告超有市」。她語重心長地呼籲，希望廣告產業同心協力，有系統地將心血結晶記錄留存下來，建立完整的資料庫，為台灣廣告的傳承展開行動。
38件作品重溫經典 10大價值連結廣告與社會發展
「廣告超有市」一共分三大展區，觀眾在入口處領取購物籃後，即可展開一趟不傷荷包、只需用專注力消費的超市之旅。首先映入眼簾的是歷史年表，以雙軸線方式呈現自解嚴以來發生在社會上的重大事件，及在同一時間節點上出現的對應廣告作品，並以類似超市促銷海報形式，從「熱銷觀點」的角度，將30位跨界創意名人對廣告的價值陳述展示其中，讓觀對過去30多年台灣廣告產業和社會發展有初步的認識。
第二展區則進一步從台灣社會近30年來的發展脈絡中，歸納出關於新一代、性別平權、消費行為、女性自覺、勞動價值、理想住居、台灣味、身心健康、時代印記、環境永續等10大價值，搭配與之對應的經典廣告如開創台灣廣告意識形態先河的司迪麥口香糖、把省錢變時尚的全聯經濟美學系列等，觀眾可以更直覺地認知廣告創意內容對社會發展的影響，進而從10大價值的中選擇自己認同的商品之後，前往結帳櫃台買單，從收銀員手中取得本次購物的價值明細後，就完成了從「廣告媒介」⾛向「消費實踐」的過程。
結完帳後先別急著離開，觀眾可以選擇發揮自我影響力，在第三展區化身廣告創意人，選擇認同的價值或觀展心得製作成圖文廣告，透過4K螢幕在現場展示，並上傳IG與朋友分享，藉此思考自己能透過廣告為社會做什麼。
值得一提的是，不同於ㄧ般展覽空間使用一次性木質耗材，統籌空間規畫的築點設計特別挑選了可回收再使用的原生植材「臺灣杉木」，以格柵形式將展覽空間包覆成一個長方型，從外觀上看起來就像是商品上的細長條碼，與「廣告超有市」的概念相呼應。
「廣告超有市」跨界名家講 現正報名中
「廣告超有市」即將於12/17 （六）在臺北文創大樓六樓辦跨界講座「創意的力量－如何透過創意工作展現價值」，由莊淑芬擔任引言人，邀請台灣設計研究院院長張基義、台灣奧美創意長龔大中、 與 Bito 創辦人暨創意總監劉耕名 三位創意界指標人物，分別從廣告、影像、設計三個不同領域切入，除了分享經典案例之外，也一起探討創意作為一種驅動力，要如何賦予作品更高的價值，讓世界更美好。
講座報名連結：https://www.accupass.com/event/2212060311447523709140
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