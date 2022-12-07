北市動物園100個為什麼！「園徽圖案」解密：具歷史意義

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1986年時臺北市立動物園有幸參與臺灣梅花鹿的復育計畫，提供30頭園內照養的純種鹿隻至墾丁國家公園進行復育。墾丁國家公園自1994年以來已進行了三次的梅花鹿野放，野放範圍為復育區四周200-300公頃的地區中，復育成果良好且梅花鹿的數量有逐年增加，時至今日，民眾前往墾丁國家公園探訪梅花鹿再也不是不可能的願望。除了墾丁國家公園外，1980年時臺北市立動物園也提供了二十多隻梅花鹿至金門畜產試驗所進行保育研究，伴隨著生態保育意識的萌芽，學界針對梅花鹿的研究逐年遞增。
在梅花鹿的復育過程中，臺北市立動物園對於野生動物再引入保育的重要性不亞於任何一方。動物園內照養的上百種野生動植物不只是單純地眷養，更有著域外「保種」的生態保育意義。除此之外，每年皆會發生數起野生動物救傷事件，動物園擔任收容中心的角色，提供受傷的野生動物們能夠安全養傷並且可以獲得緊急醫療的環境，更重要的是臺北市立動物園與林務局、保育機構及學術單位等合作，結合各方的專業進行野放及追蹤工作，積極地協助野生動物們重返牠們的棲息地。
現代動物園的存在，早已不是最初構建時只是當作觀賞珍稀動物的遊憩場所，更多的工作反而是在保育、研究以及生態教育的推廣，像是定期舉辦的環境教育課程、團體導覽、社群網站的知識短片、官方網站的學習專區及園內的實體解說牌，或是大眾較少接觸的保育研究中心到與他國的動物交換計畫等，皆是動物園存在至今的價值所在。臺北市立動物園秉持著尊重生命的理念，在城市迅速發展、棲地銳減、氣候變化異常的時代，用心盡力地帶給園內野生動物們一個安生的居所。（編輯：李惠婷）