昔日槍擊要犯如今變身更生人　與Youtuber合拍紀錄片

我是廣告 請繼續往下閱讀
法務部認為，現實生活中的更生人親身經驗的種種，比起影劇作品更加動人心弦，因此，與關心社會議題的YouTuber「SALU」合作，由其成員林子竣南下屏東拍攝「我的更生朋友曾是槍擊要犯」紀錄影片，影片上線一週便突破16萬次觀看數。
影片中的更生人蔡文貴曾是槍擊要犯，也有毒品、槍砲等前科。2010年7月，蔡文貴疑因財務糾紛，選舉前後到時任屏東市清溪里長長林柏衫競選總部、住處門口開槍示威，後遭警方圍捕，蔡揚言開槍自戕，最後落網。
經法院審理後，所有案子加起來，前前後後坐牢15年，直到2020年假釋。在獄中，蔡文貴沈澱反省後決定走出自己的道路，出獄成立「善之旅公益團隊」，除積極關懷弱勢，更號召94名志同道合的朋友一起行善。
蔡文貴今天現身法務部茶敘，除表演魔術、變臉秀外，他也分享為什麼會成立「善之旅」的起心動念。蔡說，在屏東監獄鼎新才藝班隊期間，因為做醬油的勞作金所得較高，所以跟長官報備想捐款獲准，因此想把台灣每一個角落走一遍，把行善當作旅行，出獄後就繼續做到現在，團隊不接受外界捐款，共同集資行善。
蔡表示，更生人與社會脫節，要復歸社會真的很辛苦，而且許多人還是前科累累的前科犯，家人一再失望，就會尋求不到支援，唯有改變自己、重新來過，做給別人看，人家一定會看到你的努力，鼓勵同為更生人的朋友，應把更生人的標籤放大做更有意義的事情，用更有意義的事情將更生人標籤自動下架。