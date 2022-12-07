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昔日槍擊要犯如今變身更生人　與Youtuber合拍紀錄片

▲更生人蔡文貴在法務部表演變臉並分享心路歷程（圖／記者潘千詩攝，2022.12.07）
▲更生人蔡文貴在法務部表演變臉並分享心路歷程（圖／記者潘千詩攝，2022.12.07）

記者潘千詩／台北報導

曾是槍擊要犯的蔡文貴前年假釋出獄，在法務部邀請下，與「SALU」成員合拍「我的更生朋友曾是槍擊要犯」紀錄影片。法務部今（7）日特別利用例行記者會的時間公開介紹影片。該片上線一週突破16萬次觀看數，網友給了許多正面回饋，例如：「恐懼及惡意往往都是從不瞭解所致」、「很多更生人，最後都會因為受不了別人的異樣眼光再次走回頭路，謝謝SALU願意跟法務部做這個題材！」

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更生人復歸社會並不容易，近年來諸多戲劇不約而同以更生人出獄後遭遇的困境為主題，例如台劇《噬罪者》與電影《陽光普照》及日前甫下檔的日本電影《河畔小日子》，均以更生人為主軸，在日常生活中找到互相支持、彼此同理的力量，就像陽光普照一樣照亮社會邊緣的角落，為未來帶來無限光明的希望。

法務部認為，現實生活中的更生人親身經驗的種種，比起影劇作品更加動人心弦，因此，與關心社會議題的YouTuber「SALU」合作，由其成員林子竣南下屏東拍攝「我的更生朋友曾是槍擊要犯」紀錄影片，影片上線一週便突破16萬次觀看數。

▲更生人蔡文貴在法務部表演變臉並分享心路歷程（圖／記者潘千詩攝，2022.12.07）
▲更生人蔡文貴在法務部表演變臉並分享心路歷程（圖／記者潘千詩攝，2022.12.07）
影片中的更生人蔡文貴曾是槍擊要犯，也有毒品、槍砲等前科。2010年7月，蔡文貴疑因財務糾紛，選舉前後到時任屏東市清溪里長長林柏衫競選總部、住處門口開槍示威，後遭警方圍捕，蔡揚言開槍自戕，最後落網。

經法院審理後，所有案子加起來，前前後後坐牢15年，直到2020年假釋。在獄中，蔡文貴沈澱反省後決定走出自己的道路，出獄成立「善之旅公益團隊」，除積極關懷弱勢，更號召94名志同道合的朋友一起行善。

蔡文貴今天現身法務部茶敘，除表演魔術、變臉秀外，他也分享為什麼會成立「善之旅」的起心動念。蔡說，在屏東監獄鼎新才藝班隊期間，因為做醬油的勞作金所得較高，所以跟長官報備想捐款獲准，因此想把台灣每一個角落走一遍，把行善當作旅行，出獄後就繼續做到現在，團隊不接受外界捐款，共同集資行善。

蔡表示，更生人與社會脫節，要復歸社會真的很辛苦，而且許多人還是前科累累的前科犯，家人一再失望，就會尋求不到支援，唯有改變自己、重新來過，做給別人看，人家一定會看到你的努力，鼓勵同為更生人的朋友，應把更生人的標籤放大做更有意義的事情，用更有意義的事情將更生人標籤自動下架。

▲更生人蔡文貴在法務部表演變臉並分享心路歷程（圖／記者潘千詩攝，2022.12.07）
▲更生人蔡文貴在法務部表演變臉並分享心路歷程（圖／記者潘千詩攝，2022.12.07）
▲更生人蔡文貴在法務部表演變臉並分享心路歷程（圖／記者潘千詩攝，2022.12.07）
▲更生人蔡文貴在法務部表演變臉並分享心路歷程（圖／記者潘千詩攝，2022.12.07）

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