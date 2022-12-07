旺季效應落空！11月出口年減13.1%　創近7年最大減幅

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根據財政部統計，受用鋼需求不振、庫存仍待消化，出口年減28.3%；隨消費性電子景氣持續低迷，供應鏈積極調節庫存，電子零組件出口轉為年減4.9%，終結連續42個月正成長。累計1至11月出口增幅以礦產品72.9%最大，電子零組件亦增18.2%，光學器材則年減26.9%。
至於11月主要市場方面，除對日本出口受電子零組件支撐維持正成長15%外，其餘均呈滑落，以對中國大陸與香港出口最顯弱勢，跌幅擴大至20.9%，也連續第4個月萎縮；對歐洲、美國各年減19%、11.3%，皆以基本金屬及其製品外銷衰退最多，對東協年減4.5%。累計前11月對東協、日、美出口規模已跨越歷年全年水準，年增率各達17.4%、17.3%、15.9%，對歐洲增8.6%，對陸港則微減0.1%。
蔡美娜分析，就前11月貨品類別來看，電子零組件及運輸工具累計出口值超過全年水準，而5大出口市場包括美國、日本及東協都提前報佳音，但中國及香港因動態清零及經濟不振拖累，成為5大市場中唯一今年出口規模創新高希望渺茫，甚至是2019年美中貿易戰以來對中港出口出現下滑。
此外，蔡美娜也提到，今年以來，俄烏戰爭僵持不下，全球通膨壓力有增無減，主要經濟體啟動升息循環，對終端需求的制約益加明顯，各國製造業景氣相繼收縮，我國雖受惠於新興科技應用及終端產品晶片含量提升之挹注，但傳產貨品外銷所承受的壓力快速升高，加上新冠疫情與中國大陸清零政策走向不定，美中科技戰風險尚存，皆將高度牽動我國出口表現，有待密切關注後續發展。