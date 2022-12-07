禽流感再擴大！農委會：養禽場H5N1已累計3起

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今農委會公布，高雄市路竹區肉鴨場、台南市官田區肉鴨場與野鳥排遺檢出H5N1。防檢局副局長徐榮彬指出，按畜衛所病毒核酸分析，宜蘭縣五結鄉種鴨H5N1禽流感案例，H5與N1序列於基因庫比對下，與歐亞地區110至111年野鳥及家禽2.3.4.4b分支H5N1病毒最為相近，而新檢出高雄市路竹區肉鴨、台南市官田區肉鴨及鴨科排遺檢出H5N1禽流感病毒與宜蘭親緣較為接近。
另花蓮縣玉里鎮鴨科排遺及台南市四草鴨科排遺檢出H5N1禽流感，徐榮彬表示，於基因庫比對下，其H5與N1序列與日本、中國及韓國110至111年野鳥及家禽2.3.4.4b分支H5N1病毒最為相近，該等病毒均屬禽源性病毒，在哺乳動物細胞內複製能力不佳，意即不會人傳人。
徐榮彬說明，多數專家認為此波全球高病原性禽流感疫情十分嚴峻，經由候鳥遷徙是造成疫情快速擴散的主要原因之一，台灣候鳥路徑上游國家如韓國與日本今年10月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國從10月17日至今已有32禽場確診H5N1（b分支），日本從10月28日至今已有31禽場確診H5N1（b分支）。
徐榮彬評估，台灣為候鳥度冬必經之地，今年11月份候鳥抵台觀測數為1865件，較10月份589件，增加216.6％，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。
徐榮彬指出，國內目前3鴨場確診H5N1亞型HPAI，為有效防止病原擴散，除年度、秋冬禽流感監測工作與擴大H5N1亞型HPAI案例場周邊禽場監測範圍外，也增加鴨場密集縣市轄內濕地野鳥及鴨場周邊環境監測，以利及早發現病毒，並予以即時處置。
另外，徐榮彬提到，也將增加案例場公共區域消毒頻度，並請中華民國養鴨協會督導鴨場密集縣市所屬會員，加強鴨場內的消毒工作。
黃金城呼籲，養禽業者務必加強禽舍防鳥設施，避免家禽與野鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經徹底消毒，以提升場內自主防疫功能，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。