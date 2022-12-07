大S、汪小菲家醜鬧上本土劇 他「割爛床墊」怒討贍養費
汪小菲不甘具俊曄住進自己月繳百萬房貸的4億豪宅，睡在他和大S的900萬「床王」海絲騰上面，怒嗆：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」大S隨後打包床墊送回S Hotel，被飯店人員花1萬5回收處理，才發現床墊真身是價值10萬元的SLEEPEEZEE。這段「床墊之亂」被三立本土劇《一家團圓》神還原，劇中林佑星拿出刀子割爛床墊，讓觀眾看了很難不想歪。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中林佑星為妹妹出頭，嗆妹婿龍語申是婚內就跟別的女人出雙入對的渣男，離婚之後連贍養費都不付，在記者會上對質：「你要帶多少女人回家尋歡作樂是你家的事，不過至少你床墊要換，你房間那張世界頂級大名床是我妹買的，你竟然讓其他女人睡那張床？」
龍語申聞言露出鄙夷的笑容，說自己婚後沒讓老婆付過一毛錢，「連水電費也是」，還有大舅子口中那張床根本不是世界名床，「只不過是拍賣網站上面賣的便宜貨」，林佑星被打臉後惱羞成怒，掏出一把刀子割爛床墊洩憤。
這段戲3大橋段「離婚之後連贍養費都不付的渣男」、「嫁給我之後沒付過水電費」、「讓其他女人睡那張世界頂級大名床」，緊扣大汪之戰的時事，網友紛紛留言「三立本土劇從不讓人失望，很跟得上時事」、「床墊之亂笑死我了」、「大S的哏抄好抄滿」、「根本在說大S和汪」。