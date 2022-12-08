投入東岸港口服務！台灣港勤公司新造3200匹拖船交船
台灣港務港勤公司新造3200匹馬力級拖船於7日上午，在花蓮港區，舉行交船儀式，以強化該公司拖船陣容，隨即投入服務東岸商港港勤拖曳業務。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務港勤公司新造3200匹馬力級拖船交船儀式，是由台灣港務港勤公司董事長陳榮聰主持，台灣港務港勤公司總經理陳榮信、花蓮港務分公司港務長陳世鴻、副總經理李順益、副總工程司鍾權宏、東部航務中心副主任許家駒，以及印尼PT.UNITED SINDO PERKASA船廠副總經理Terrence等人與會。
台灣港務港勤公司董事長陳榮聰表示，台灣港務港勤公司在相繼完成6400匹及5000匹馬力級大型拖船後，為配合拖船汰舊換新計畫、支援離岸風力發電運輸需求，以及增進東半部港口小型商船、低乾舷商船等整體港勤船舶服務效能，乃於110年4月，與印尼PT.UNITED SINDO PERKASA船廠，簽訂新造3200匹馬力級拖船1艘因應。
陳榮聰指出，該拖船適航範圍為沿海水域，並具CR及ABS船級認證，最大拖力上達40噸，航速12節，另船舶配有對外消防設備達FI/FI-CLASS 1等級，具有高靈活度的作業效能，可提升曳船服務品質及港內消防安全。
該新造3200匹馬力級拖船台港13206號，交船後，由印尼PT.UNITED SINDO PERKASA船廠副總經理Terrence將新造3200匹馬力級拖船台港13206號模型，交給台灣港務港勤公司董事長陳榮聰，除強化該公司拖船陣容，亦能有效服務東岸商港港勤拖曳業務。