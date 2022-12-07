名家論壇》柯志遠／《天下長河》悲憫震撼兼而有之新經典

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《天下長河》的藝術價值遠高於一般歷史劇，在於以「治黃河」這個走戲主幹成功烘托出劇情背後對於諸多「大是大非」的辨證與探討。靳輔、陳潢二人銜康熙之命治河，那是極其艱險、劬勞的使命，然而在滿朝官吏眼裡只看到「聖眷盛隆」，看不到「櫛風沐雨」，只看到了「花錢如流水」的「肥缺」，看不到他們的「人溺己溺，與天爭命」。而治河工程的一體多面也呈現了繁複的斟酌、審度：誰的立場和抉擇才是最公允、最正直、對無邊百姓最明確的決定呢？于振甲為了一縣人民的身家、田畝，害得下游幾省冤魂無數，成了澤國；康熙為了省下經費去打仗，堅持開挖入海口…；過程的爭執、抗衡是幾個人之間的辯論，最後的證明錯誤卻犧牲了多少寶貴性命才獲得答案？戲裡安排了幾個「好人」，靳輔、陳潢、于振甲都是心胸坦蕩的「正派」角色，靳輔剛正不阿、陳潢誠摯無邪、于振甲耿直迂腐，出發點都是「良善」的，其作為、其影響福禍及於天下蒼生，竟可以如此迥異、如此巨大、如此無法逆轉！而這些發人深省的關鍵橋段，也正是《天下長河》最深邃最耐人咀嚼的題旨。
《天下長河》令人由衷動容的片段不少：康熙初見陳天一的驚豔與驚喜、靳輔陳潢戴著枷在河堤上監工依舊親力親為的無畏與無怨、康熙扶起靳輔時看著那傷痕遍佈的手震驚得說不出話…，都是讓人熱血沸騰的名場面。而看到收官大結局，短短一集戲我竟然沒有辦法一口氣看完…，分成四五次，每次停下來掩面痛哭，真的太難過，太慟。靳輔、陳潢與黃河搏鬥幾十年，身先士卒，奔波勞碌，鞠躬盡瘁，死而後已，一生歲月都奉獻出去了，卻落得個那樣悲涼的下場，陳潢病中拖著命把治河之方寫了滿牆，靳輔抗旨遭罪（明知死罪，卻怎麼也無法同意康熙錯誤的決定，無法眼睜睜看蒼生因這決定而淪亡），一本大愛，無私無我，為官數十載，兩人抄家，身家加起來竟還不到五兩銀子…
這或許是一齣證諸「人世不公」的戲，黃河再險再惡，險惡不過人心的偏執、貪婪、鬼蜮，治河再苦再難，苦難不過局勢的桎梏、傾軋、誣陷，這樣曲折豪壯的故事，竟換不來一個大快人心的結局。而這是依著史實去演的，你甚至不能罵他一句「爛尾」，那怨屈，那無奈，那悲愴，只能隨濁浪滾滾，奔赴迢遙。
而這也是一齣偉大的戲，把黃河做為聚焦，就是把天下蒼生當成主角，方顯得那高潮迭起，那遼闊磅礡，對比起人之於天下長河的渺小與脆弱，凜然，泣下，久久無法自已。這樣一齣戲，教化人心的正是：光風霽月，為國為民。「既死明月魄，不復琉璃魂」，皇帝最後「河伯廟」裡那一回眸，是哀？是悔？還是愧？
最後聊一下羅晉在《天下長河》裡演技的更上層樓。一齣戲，判若兩人。以前羅晉形象好，但說到演技，似乎跟太座唐嫣在伯仲之間，直到這齣《天下長河》，至少對我而言是徹底改觀了。「康熙」在皇帝戲路裡不好發揮，因為太過於「正」，少年天子時期是陽春白雪的正，治世明君時期是為國為民的正，往往落得個形象板正卻缺了人味的雕塑，21年前陳道明的《康熙王朝》之成為經典，便勝在梳理出了這個皇帝身為「人」徬徨、猶豫、瞻顧的內在層次。何曾想過有朝一日「流量小生」羅晉在有限的篇幅裡，竟也追平了當年的人物刻劃之細膩之通透，「黃河清，聖人出」的抱負與悲憫，審判冤案與朝臣糾結的明智與果斷，最後面對靳輔、陳潢的獲罪入獄在帝皇的角色扮演以及是非對錯的內在掙扎、拉鋸…，無不可圈可點，戲的前幾集，少年康熙噙著滿眶淚水質問孝莊父親去處時的委屈，一腔孺慕與幽怨之情同時到位，詮釋得精彩絕倫，值得再三細品。另，奚美娟的孝莊太后「大玉兒」，也迥然不同於當年的斯琴高娃的演繹，少了霸氣，多了更多的溫婉、隱忍與睿智，本劇的也是一大看點。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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