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名家論壇》柯志遠／《天下長河》悲憫震撼兼而有之新經典

▲歷史大戲《天下長河》以康熙年間名臣靳輔、陳潢整治黃河的史實貫穿全局，取材冷門卻蕩氣迴腸。（圖／LINE TV 提供）
▲歷史大戲《天下長河》以康熙年間名臣靳輔、陳潢整治黃河的史實貫穿全局，取材冷門卻蕩氣迴腸。（圖／LINE TV 提供）

文／柯志遠

豪壯磅礡，悲天憫人。感動值一路飆昇的歷史大戲《天下長河》開低走高，口碑爆棚，堪稱是好戲沒停過的2022年的「壓軸神劇」。雖然很可能是你會擦肩而過的戲（媒體版面訊息不多，在台灣也只在LINE TV獨家上架），卻是你絕對不該漏看的年度佳作。《天下長河》以康熙年間名臣靳輔、陳潢整治黃河的史實貫穿全局，取材冷門卻蕩氣迴腸，場面構築、調度的難度極高，高度完成的視覺效果卻震懾人心、一新耳目。「以古鑑今，心懷蒼生」的創作宗旨凌駕於一般古裝宮闈劇之上，視野弘大，語境遼闊，全劇40集一氣呵成，許多橋段卻看得人心有所感、悵然淚下。羅晉、奚美娟以及台灣觀眾不算太熟悉的黃志忠、尹昉，貢獻出了擲地有聲的精湛演技，「豆瓣網」評分高達8.4，在我個人「2022十大最讚好劇」名單上僅次於《膽小鬼》、《我們的藍調時光》，排名第三。（我2022的年度私房最愛好劇片單，與大家分享如下：1，《膽小鬼》2，《我們的藍調時光》3，《天下長河》4，《警察榮譽》5，《人世間》6，《非常律师禹英禑》7，《底線》 8，《夢華錄》9，《風吹半夏》10，《星漢燦爛》）

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如果沒記錯，造成「現象級」紅火熱潮的歷史正劇已經斷炊一段時間了，《天下長河》的製作、拍攝質量超乎預期，開箱第一印象已經夠教人眼前一亮、大呼震撼（上檔當晚，就欲罷不能連追七集），但對於喜歡「宮闈劇」、「宮鬥戲」的觀眾來說，也存在著許多迥然有別的特殊設計，首先你會發現除了特邀客串的老戲骨奚美娟老師（剛以感人電影《媽媽！》奪冠的2022新科「金雞影后」）重新詮釋「孝莊太皇太后」之外，這齣戲幾乎是沒有任何實質上的「女主角」的；而不同於以往歷史劇以單一人物的起落更迭做為敘事主軸，《天下長河》通篇結構聚焦在「治河」這件事上，以宏觀的俯瞰視角爬梳大事件涵蓋之下，上起帝皇、下至黎民的人心人性之「無私VS.鄙陋」、「大義VS.貪婪」，看似多個人物分線交代，其實被以縝密的緊緻手法環環相扣於一以貫之的主題之下，看來高潮迭起、驚心動魄，娛樂性非比尋常，文學性更高於過往。此外，將治理黃河的跌宕過程，與陳潢、高士奇、徐乾學三個入京赴考的舉子一生於仕途的歷練、顛簸，技巧地做了微妙的交錯穿插，大時局裡的小個體，大潮流裡的小縮影，以小證大，孰小孰大？也是相當讓人懾服的高明安排。

《天下長河》的藝術價值遠高於一般歷史劇，在於以「治黃河」這個走戲主幹成功烘托出劇情背後對於諸多「大是大非」的辨證與探討。靳輔、陳潢二人銜康熙之命治河，那是極其艱險、劬勞的使命，然而在滿朝官吏眼裡只看到「聖眷盛隆」，看不到「櫛風沐雨」，只看到了「花錢如流水」的「肥缺」，看不到他們的「人溺己溺，與天爭命」。而治河工程的一體多面也呈現了繁複的斟酌、審度：誰的立場和抉擇才是最公允、最正直、對無邊百姓最明確的決定呢？于振甲為了一縣人民的身家、田畝，害得下游幾省冤魂無數，成了澤國；康熙為了省下經費去打仗，堅持開挖入海口…；過程的爭執、抗衡是幾個人之間的辯論，最後的證明錯誤卻犧牲了多少寶貴性命才獲得答案？戲裡安排了幾個「好人」，靳輔、陳潢、于振甲都是心胸坦蕩的「正派」角色，靳輔剛正不阿、陳潢誠摯無邪、于振甲耿直迂腐，出發點都是「良善」的，其作為、其影響福禍及於天下蒼生，竟可以如此迥異、如此巨大、如此無法逆轉！而這些發人深省的關鍵橋段，也正是《天下長河》最深邃最耐人咀嚼的題旨。

▲天下長河。（圖／LINE TV 提供）
▲《天下長河》由羅晉飾演康熙皇帝，演技與過去判若兩人。（圖／LINE TV 提供）
《天下長河》令人由衷動容的片段不少：康熙初見陳天一的驚豔與驚喜、靳輔陳潢戴著枷在河堤上監工依舊親力親為的無畏與無怨、康熙扶起靳輔時看著那傷痕遍佈的手震驚得說不出話…，都是讓人熱血沸騰的名場面。而看到收官大結局，短短一集戲我竟然沒有辦法一口氣看完…，分成四五次，每次停下來掩面痛哭，真的太難過，太慟。靳輔、陳潢與黃河搏鬥幾十年，身先士卒，奔波勞碌，鞠躬盡瘁，死而後已，一生歲月都奉獻出去了，卻落得個那樣悲涼的下場，陳潢病中拖著命把治河之方寫了滿牆，靳輔抗旨遭罪（明知死罪，卻怎麼也無法同意康熙錯誤的決定，無法眼睜睜看蒼生因這決定而淪亡），一本大愛，無私無我，為官數十載，兩人抄家，身家加起來竟還不到五兩銀子…

這或許是一齣證諸「人世不公」的戲，黃河再險再惡，險惡不過人心的偏執、貪婪、鬼蜮，治河再苦再難，苦難不過局勢的桎梏、傾軋、誣陷，這樣曲折豪壯的故事，竟換不來一個大快人心的結局。而這是依著史實去演的，你甚至不能罵他一句「爛尾」，那怨屈，那無奈，那悲愴，只能隨濁浪滾滾，奔赴迢遙。

而這也是一齣偉大的戲，把黃河做為聚焦，就是把天下蒼生當成主角，方顯得那高潮迭起，那遼闊磅礡，對比起人之於天下長河的渺小與脆弱，凜然，泣下，久久無法自已。這樣一齣戲，教化人心的正是：光風霽月，為國為民。「既死明月魄，不復琉璃魂」，皇帝最後「河伯廟」裡那一回眸，是哀？是悔？還是愧？

最後聊一下羅晉在《天下長河》裡演技的更上層樓。一齣戲，判若兩人。以前羅晉形象好，但說到演技，似乎跟太座唐嫣在伯仲之間，直到這齣《天下長河》，至少對我而言是徹底改觀了。「康熙」在皇帝戲路裡不好發揮，因為太過於「正」，少年天子時期是陽春白雪的正，治世明君時期是為國為民的正，往往落得個形象板正卻缺了人味的雕塑，21年前陳道明的《康熙王朝》之成為經典，便勝在梳理出了這個皇帝身為「人」徬徨、猶豫、瞻顧的內在層次。何曾想過有朝一日「流量小生」羅晉在有限的篇幅裡，竟也追平了當年的人物刻劃之細膩之通透，「黃河清，聖人出」的抱負與悲憫，審判冤案與朝臣糾結的明智與果斷，最後面對靳輔、陳潢的獲罪入獄在帝皇的角色扮演以及是非對錯的內在掙扎、拉鋸…，無不可圈可點，戲的前幾集，少年康熙噙著滿眶淚水質問孝莊父親去處時的委屈，一腔孺慕與幽怨之情同時到位，詮釋得精彩絕倫，值得再三細品。另，奚美娟的孝莊太后「大玉兒」，也迥然不同於當年的斯琴高娃的演繹，少了霸氣，多了更多的溫婉、隱忍與睿智，本劇的也是一大看點。
 

●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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