刑警狂查「豆花妹個資」！女神高EQ回應了：迷人的最危險
新北市三重區日前才發生一名偵查隊員警，多次盜用小隊長帳號密碼，去偷查女星「豆花妹」蔡黃汝，以及多名網紅的個資，引發討論。對此，蔡黃汝昨（6）日也在臉書曬出美照，高EQ的回應這起事件，再度擄獲粉絲們的心，直呼「好美又好善良。」
娛樂中心/綜合報導
蔡黃汝6日在臉書發文寫下：「抱歉，原來我是這麼的迷人又危險！令人好奇！」只見照片中的她，站在充滿燈泡的走道下拍攝，臉蛋依舊甜美可愛，而且還露出迷人腰窩，讓粉絲超級心動。有趣的是，不少人看到貼文後紛紛笑翻「喜歡這個幽默感~」、「那個新聞嗎？」、「是說讓人忍不住一直查詢嗎？」、「這種事情還是少碰到為妙啦」、「好美又好善良」、「果然最迷人的最危險。」
而豆花妹也在下方一一熱情回應，「覺得奇妙，難免會好奇別人在幹嘛，看看限動，應該是這種心情吧？」、「這次新聞覺得也是挺危險的誘惑，但願他沒事」；不過，也有網友擔心詢問，「你的個資已經被波麗士大人看好多次了，你會不會有危險啊？」蔡黃汝則回應，「這個，只能說希望他自己知道就好。」
據了解，該名偷查個資的25歲偵查隊員警，於去年9月盜用帳號，他供稱是基於好奇，才會查詢豆花妹以及多名網紅個資。目前，小隊長因督導不周被連帶懲處3支申誡，自行寫報告調任其他分局，事後也對該名隊員提告妨害電腦使用罪，整起案件已於上月21日，由新北地檢署處理，全案已進入司法程序。（編輯：詹鎰睿）