張蘭打死不要張穎穎當媳婦 親口勸小菲：相信我快離開她
汪小菲和女友張穎穎患難見真情，女方從汪失婚到家務事之戰一路陪伴，小倆口也趁勢公開戀情，不過張穎穎示愛、汪小菲護愛的行徑看在汪母張蘭眼裡很刺眼，這幾天有大量粉絲到張蘭抖音留言，苦勸汪小菲和張穎穎分手，張蘭被發現點讚留言，有人表示可能是助理點的，沒想到，張蘭立刻回覆「我點的」，顯見就是鐵了心不想張穎穎嫁進汪家。
娛樂中心／綜合報導
張蘭日前分享汪小菲接受專訪的影片，大批粉絲留言向汪小菲喊話：「離開張穎穎，不要讓你媽媽再傷心了，好好地聽媽媽的話」、「就憑張穎穎不合時宜的官宣，應該找一個更有智慧的女人」、「離開張穎穎吧小菲哥，聽廣大粉絲的話」、「相信母親的直覺，她能嗅到孩子身邊潛在的危險」、「找個高素質的知識女性做老婆，不要找網紅不要找娛樂圈的，幹好自己的事業」、「父母讓娶的不一定要娶，但是父母不讓娶的，就一定不要娶」、「離開張穎穎，找個好女人結婚生子，未來光明燦爛」！
粉絲發現，張蘭一一點讚這些反張穎穎的留言，引起熱議，不過不少人斬釘截鐵地說「你想多了，助理點讚的」、「助理也得聽張蘭的」，不認為是張蘭本人的真意，沒想到，張蘭看到後親自回覆：「我點的。」證明所有按讚的紀錄都是出自本人的意思，再次證明張蘭真的對張穎穎沒有任何好感。（編輯：楊穎軒）