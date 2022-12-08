「火星衝」非好象徵？當心6大禁忌影響運勢：2類人最危險

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1、火星代表戰神的力量，火星也代表脾氣因此不要衝動行事。
2、火星衝民眾要當心用火，容易有火方面的災情。
3、火星能量越強投資人越容易衝動投資，所以當日不宜大筆投資。
4、老人不宜前往山區容易摔倒跌倒。
5、雙子與屬牛的人要當心，因為火星逆行入雙子，當日又沖牛，因此這兩類人要注意交通事故。
6、火星衝日情侶夫妻易爭吵，建議當日不宜溝通重大問題。
天文奇景「火星衝」將發生在12月8日13時42分，火星亮度高達-1.9等，在夜空中僅次於木星，最接近地球的時刻則在12月1日2時18分，距離8150萬公里，之後要到2033年的火星衝前後才能看到更大、更亮的火星。民眾只要在夜空中，找一顆偏黃或偏紅的星體就是火星，用肉眼即可看見。台北天文館在今（8）日晚間將與春魚工作室合作直播，透過解說員和Vtuber埃穆亞，帶大家一同線上觀賞火星。
不過對於火星導致運勢不順的說法，台北市立天文館技佐許晉翊解釋，若翻閱歷史可以發現不少古人認為「看見火星」，是負面的徵兆，主要根據一些史料記載，當發生「荧惑守心」年份，國家就會出现重大災難；古人認為火星在位置及亮度上時常變動、無法捉摸，稱之為「熒惑」，當它出現在天蝎座，與明亮且帶紅色的心宿二靠近時，夜空中兩顆紅色星體就被視為凶災的前兆，不過許晉翊指出，歷史記載「荧惑守心」年份共發生25次災害，但經後人深入研究，僅10次為真實事件，推測只是古人將看見火星作為災害的藉口，口耳相傳下才讓史料出現這樣的謠言。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。