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「火星衝」非好象徵？當心6大禁忌影響運勢：2類人最危險

▲今晚將迎接天文奇景「火星衝」，不過對命理運勢來說恐怕要注意6大禁忌。（示意圖／取自photo AC）
▲今晚將迎接天文奇景「火星衝」，不過對命理運勢來說恐怕要注意6大禁忌。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（8）日晚間將「火星衝」即將登場，由於太陽、火星、地球排成一直線，地球在太陽與火星之間，這時火星距離地球最近，太陽照射火星、火星向著地球的那面耀眼易於被地球觀察，稱為「火星衝日」。今晚這次火星衝是火星在未來10年內最接近地球的一次，肉眼就可以見到又大又亮的紅色火星，不過實際上火星在占星命理中恐怕不是好運的象徵，容易衝動、爭執，命理專家小孟老師也提醒，尤其是雙子與屬牛的人要特別小心交通事故。

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▲最大最亮的「火星衝」就在10月14日晚間7點26分登場，錯過要再等15年。（圖／台北市立天文科學館）
▲最大最亮的「火星衝」就在12月8日13時42分登場。（圖／台北市立天文科學館）
小孟老師提醒，明日要注意以下六禁忌：

1、火星代表戰神的力量，火星也代表脾氣因此不要衝動行事。
2、火星衝民眾要當心用火，容易有火方面的災情。
3、火星能量越強投資人越容易衝動投資，所以當日不宜大筆投資。
4、老人不宜前往山區容易摔倒跌倒。
5、雙子與屬牛的人要當心，因為火星逆行入雙子，當日又沖牛，因此這兩類人要注意交通事故。
6、火星衝日情侶夫妻易爭吵，建議當日不宜溝通重大問題。

天文奇景「火星衝」將發生在12月8日13時42分，火星亮度高達-1.9等，在夜空中僅次於木星，最接近地球的時刻則在12月1日2時18分，距離8150萬公里，之後要到2033年的火星衝前後才能看到更大、更亮的火星。民眾只要在夜空中，找一顆偏黃或偏紅的星體就是火星，用肉眼即可看見。台北天文館在今（8）日晚間將與春魚工作室合作直播，透過解說員和Vtuber埃穆亞，帶大家一同線上觀賞火星。

不過對於火星導致運勢不順的說法，台北市立天文館技佐許晉翊解釋，若翻閱歷史可以發現不少古人認為「看見火星」，是負面的徵兆，主要根據一些史料記載，當發生「荧惑守心」年份，國家就會出现重大災難；古人認為火星在位置及亮度上時常變動、無法捉摸，稱之為「熒惑」，當它出現在天蝎座，與明亮且帶紅色的心宿二靠近時，夜空中兩顆紅色星體就被視為凶災的前兆，不過許晉翊指出，歷史記載「荧惑守心」年份共發生25次災害，但經後人深入研究，僅10次為真實事件，推測只是古人將看見火星作為災害的藉口，口耳相傳下才讓史料出現這樣的謠言。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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