草莓來了！連鎖鮮果茶飲推季節限定超人氣草莓飲品

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品牌行銷經理陳厚婷表示，為了讓民眾第一時間品嚐到最新鮮、健康、美味、高品質的草莓飲品，冷藏物流車每天從苗栗大湖將新鮮草莓送往三分春色中央倉儲冷鏈系統，經過檢驗後配送全台各門市。三分春色一直堅持的理念「挑戰茶與鮮果的味蕾堆疊職人，擁抱創意創新的手搖飲領航者。」品牌能在飲料市場站穩腳步，還能三年內迅速展店80家，歸功於高評價的鮮果茶飲打下豐厚基礎，以及每次的季節限定飲品都能成為當季的熱門話題。
門市督導劉雅婷指出，「海鹽芝士草莓」新鮮香甜草莓遇上鹹甜濃郁海鹽芝士奶蓋，不僅可以吃到草莓冰沙，底層還有草莓凍和草莓果粒，美味不遑多讓。「草莓可爾必思」最底層是Q彈草莓果凍，中層是粉白的可爾必思，最上層是草莓鮮果汁與草莓果粒，多重口感，甜中帶酸，宛如初戀的滋味，適合餐後飲用。
「翡翠草苺」草莓香甜在綠茶的襯托下，綻放豐富的口感層次。劉雅婷說，平常習慣喝無糖純茶的朋友，建議一樣選擇不加糖，更能品嚐到帶點茉莉花香的綠茶和草莓所帶來的清爽口感。視覺系「草莓翡翠拿鐵布蕾」呈現漸層粉紅視覺、戀愛般酸甜口感，「手作濃醇布丁」搭配新鮮香水草莓丁達到完美比例，入口的甜味果香令人陶醉，伴著舌尖上濃醇的奶香，加上香水草莓酸甜的風味，視覺與味覺加成享受，堪稱是草莓牛奶的升級版。