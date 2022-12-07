T1／阿巴西為何赴美大進化？李逸驊：提升了急停跳投能力
T1聯盟今天（7日）公佈2022-2023賽季11月最有價值球員，由新北中信特攻籃球隊（New Taipei CTBC DEA）「黑豹」阿巴西拿下，從十月底聯盟開幕戰至今，場均繳出24.7分、6.3籃板、1.8助攻，帶領球隊打出好成績，排名暫居聯盟前段班位置。阿巴西表示，「很感謝隊友對我的信任，自己也有很多不足的地方需要修正，我們是年輕球隊，節奏跟穩定性都還要再加強，目標就是最後的總冠軍。」
運動中心/綜合報導
阿巴西上賽季以52分，樹立了聯盟得分紀錄。11月19日於「魔獸」霍華德來台首戰，一夫當關砍下51分，距離打破自己保持的紀錄只差最後一哩路，雖在12月4日在台啤洋將愛禮（Cleanthony Early）拿下56分刷新聯盟得分新高紀錄，但年僅24歲的阿巴西從休賽季期間的赴美自主訓練，到今年賽季的成長，相信球迷有目共睹，未來發展另大家相當期待。阿巴西的優異表現也引來霍華德的讚賞肯定，更利用社群媒體私訊鼓勵。
新北中信特攻籃球隊成軍邁向第二年，除了擁有獨到的選秀眼光，更致力於培養新秀。今年賽季球隊打造「歐式」團隊球風，將團隊、智慧與觀念三大核心，注入球隊的DNA，總教練李逸驊表示，「阿巴西一直以來都是很謙虛的球員，今年球隊在加入歐洲籃球觀念後，釋放出他優秀的進攻能力。今年夏天遠赴美國自主訓練後，提升了他急停跳投的能力，加上本來就有出色的三分線手感以及切入爆發力，相信他會在這個賽季有很大的突破。」