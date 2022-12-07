嘉縣藥師「緊抓藥袋」猝逝圳溝　藥師公會發聲哀悼

嘉義縣新港鄉趙姓藥師5日騎車送藥時，為撿拾飛落的藥袋陳屍圳溝，生前手中緊抓著藥袋，昨天檢警相驗，死因心因性休克。今（7）日藥師公會全國聯合會表示，藥師公會理事長黃金舜暨全體理監事與各地方公會幹部，對罹難者表示最沉痛的哀悼，也對其家屬表示慰問及關切之意，並將全力協助善後事宜。
記者許若茵／台北報導
藥師公會表示，趙姓藥師如同多數的藥師們一樣，熱心公益，對長者、獨居長輩或行動不便鄉親常會親自送藥，更時常關懷社區周圍有用藥需求的民眾，落實藥事照護，如今聽聞此憾事，藥師公會感到不捨與難過，也呼籲執行送藥業務藥師，安全第一，並留意路況。
藥師公會指出，疫情期間，全國藥師們協助防疫工作，發放實名制口罩、快篩試劑、執行送藥到府，以及調劑口服抗病毒藥物業務，兢兢業業不遺餘力，總是將病患的用藥安全擺在第一位，也因藥局既有業務繁忙，執行送藥的時間多半選在藥局打烊後，時常送藥到深夜凌晨，在偏鄉地區的更是經常迷路，甚至被野狗追，發放抗病毒藥物時，更是成為高風險族群。
藥師公會表示，這2年多來的付出，深獲民眾肯定，呼籲指揮中心，盡速通過有關藥局辦理防疫工作績優獎勵的發放評估，以慰勞第一線默默付出的藥師們。
藥師公會透露，黃金舜第一時間致電給家屬表達關心外，也向總統府與指揮中心表達，希望能派員向趙藥師致意，盼相關不幸事件別再發生。