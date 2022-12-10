泰國第一名媛帶隊打入世界盃　豪門第五代顯赫家世曝

說到泰國白富美，伍倫盼（Nualphan Lamsam）的名字可以說是家喻戶曉，身為華裔富豪伍氏家族第五代千金的她，擁有頂級天然美貌，即便現年56歲，依然風華絕代，且是現任泰華保險公司董事長、愛馬仕泰國總代理商、泰港足球俱樂部主席和立陶宛駐泰國名譽領事。
記者賴正琳／綜合報導
伍倫盼不只容貌出眾，她還有著學霸腦袋，畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學，在校期間被封為朱大校花，並前往美國波士頓大學進修。而她顯赫的家境也為人津津樂道，伍氏家族中不乏泰國有名的政商名流，和伍倫盼關係最好的堂哥甚至是伍家第五代長子伍萬通，他擔任泰國開泰銀行董事長，在2022泰國富比世名人榜名列第29位。雖然家境赫赫有名，但伍倫盼相當低調，畢業後先進入廣告公司工作，接著跨足時尚業，開了服飾工廠和精品代理公司，並拿到愛馬仕泰國總代理權。她的創業之路走得十分順遂，並在2000年回歸家族事業，陸續擔任泰華保險公司的副董事長和董事長。
人美心善的她，有個有趣的花邊新聞，是連泰國國王都為她傾心，多次釋出好感。另外，她保養的能力也很厲害，有媒體比對她35歲和55歲的容貌，可以說相差無幾，根本是凍齡系美女。
事業順風順水，長相和腦袋都是頂標，沒想到伍倫盼連運動都有涉足。她曾擔任泰國女子足球隊經理，並且帶領泰國女子足球兩次打入世界盃，被泰國媒體奉為「足球女神」。她不僅出錢資助球隊，還瘋狂送精品或手機給隊員當作獎勵，當沒有比賽時，甚至讓球員們去自己的公司掛名，她照樣支付薪水，讓球員們能心無旁騖地專心練球。而她廣受百姓愛戴的原因，則是她的真性情，她曾多次在幫球員加油時，因為球員成功得分而和總教練相擁喜極而泣。如此有人性的鏡頭，讓百姓非常喜歡她，認為她是真心為泰國體壇貢獻心力。
至於婚姻方面，她曾有過兩段婚姻，第一段婚姻和泰國富商Vachara Phanchet，並誕下長女，雖然兩人最終和平離婚，氣氛和互動依然良好。她在離婚十年後再婚，對象是長相英挺的泰國上將，兩人感情非常甜蜜，伍倫盼經常曬照閃粉絲，從合照可以看出兩人相當甜蜜。
直到56歲依然保持超級好身材的她，時常在Instagram上曬出美照，吸引超過70萬名粉絲追蹤，她也不吝嗇於分享生活照和年輕時的美照，讓粉絲們歎為觀止。曾有媒體專訪她如何保持身材，她坦言自己每天都會在跑步機上跑30分鐘，並且戒酒和戒糖，喝水一定要超過20杯。如此自律的生活，她年復一年地保持了30幾年，非常厲害。許多網友都喜愛觀看她的生活，因為她的衣服品味絕佳，即便穿短裙依然少女感十足，時至今日仍被奉為偶像。