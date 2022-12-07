曾之喬「開襟戰袍」電暈洋男！帥哥不顧老婆獻花又獻吻
曾之喬9月飛到歐洲出席時裝周，看秀之餘也開啟「上工模式」，為合作3年的保養食品品牌拍攝形象片，曾之喬在廣告中穿上性感開襟洋裝，引發路人圍觀，「當時在工作，會把它當作是個表演。我深色的大長髮對西方人來講應該是亞洲美女的一個標誌，所以在巴黎工作的期間，頻繁地收到法國人在眉宇之間給予的禮貌性讚美，是滿高興的。」
記者羅凌筠/綜合報導
談起印象最深刻的場景，曾之喬娓娓地說：「有一個坐在橋邊的畫面，旁邊放了朵道具花，剛好一對目測50幾歲的夫婦經過，那位老帥哥就隨意拿起我身邊的花，對我說『妳很漂亮，這給妳』，還親了一下我的手。」不只惹得隨行工作人員們發出少女般的尖叫，連與他同行的太太也在一旁笑得開心。
此外，曾之喬還在廣告裡秀法文，問她是否苦練許久？她坦言：「法文真的滿難的！請老師錄了快、慢、非常慢3個速度的語音給我，發現當中有很多細微的小細節，雖然沒有練習很久，但至少有上千遍。」
提到即將到來的歲末假期，出道屆滿20周年的曾之喬透露，自出道以來推出不少作品，其中最喜歡分享自我探索成長的《一個人去丹麥，寫一本書》，期待接下來能夠再和粉絲分享這類作品：「所以我12月會在英國度過，想把這個在我心中藏了很久的作品能量，在20周年的時候整理起來，希望能在明年為我的演藝生涯留下一個非常具紀念性的作品。」