世足／睽違14年未先發出賽！C羅孤單坐板凳

T1／魔獸進校園送暖　球團準備神秘慶生計畫

▲桃園永豐雲豹前進校園，魔獸送愛心。球團提供
▲桃園永豐雲豹前進校園，魔獸送愛心。球團提供

記者廖聿偉/綜合報導

桃園雲豹職業籃球隊球星霍華德(Dwight Howard)明即將迎接37歲生日，在生日前夕，他與隊友陳建銘、尤楚翔、張舜丞、劉宏柏、高士杰、黃奕勝、杜譽城前往桃園大成國中進行公益活動，不但與校隊球員PK籃球賽事、進行一連串趣味互動外，霍華德還主動為罹患罕病的黃同學穿上親筆簽名球衣，並相互擁抱，場面溫馨。

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今也是霍華德來臺後的首場公益活動，他在現場時不時用手勢獻上招牌愛心，一舉一動深受全校師生關注，還與隊友組隊和大成男籃校隊進行籃球表演賽，上演猛爆灌籃秀，更多次調皮地阻擋對手投籃，各種趣味動作，瞬間拉近學生距離。

霍華德更在校方安排下，與患有脊髓肌肉萎縮症(Spinal Muscular Atrophy,簡稱SMA)的黃同學致意，黃同學即便身患罕病，需要在腳上安裝輔助支架才能順利行走，仍堅持每日到校上課，用自己的力量一步一步完成，霍華德被他的故事深深感動，主動為同學穿上親筆簽名球衣，讓全場見證溫馨時刻。

雲豹球員們全場不斷鼓勵同場較勁的大成校隊球員，更大力讚賞年輕球員擁有無窮潛力，更充滿天份，希望他們保持努力，持續走在最愛的籃球道路上。一起打球的大成球員回應：「很開心有防守到霍華德，感受到來自NBA等級的籃球技術，看到職業籃球員來學校，讓我們更加有活力。」  

後衛陳建銘剛好是畢業於大成國中的校友，這次以職業球員身份重回母校，參與全校動員公益活動，讓他倍感特別地說：「非常開心，尤其有機會跟霍華德一起回母校，看到很多教練跟老師都還記得我，真的很興奮，身為桃園人，我們又是桃園的球隊，期待桃園籃球風氣越來越好。」

霍華德加入桃園永豐雲豹後，強烈表達參與公益活動的意願，盼能在籃球場外創造更深遠的影響力，除了今日活動外，深耕桃園在地學校外，明天生日將再度前進校園公益活動，要以實際行動深耕桃園在地學校，晚間更會接受球團為其準備的壽星圓夢驚喜計畫！

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