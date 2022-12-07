T1／魔獸進校園送暖　球團準備神秘慶生計畫

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霍華德更在校方安排下，與患有脊髓肌肉萎縮症(Spinal Muscular Atrophy,簡稱SMA)的黃同學致意，黃同學即便身患罕病，需要在腳上安裝輔助支架才能順利行走，仍堅持每日到校上課，用自己的力量一步一步完成，霍華德被他的故事深深感動，主動為同學穿上親筆簽名球衣，讓全場見證溫馨時刻。
雲豹球員們全場不斷鼓勵同場較勁的大成校隊球員，更大力讚賞年輕球員擁有無窮潛力，更充滿天份，希望他們保持努力，持續走在最愛的籃球道路上。一起打球的大成球員回應：「很開心有防守到霍華德，感受到來自NBA等級的籃球技術，看到職業籃球員來學校，讓我們更加有活力。」
後衛陳建銘剛好是畢業於大成國中的校友，這次以職業球員身份重回母校，參與全校動員公益活動，讓他倍感特別地說：「非常開心，尤其有機會跟霍華德一起回母校，看到很多教練跟老師都還記得我，真的很興奮，身為桃園人，我們又是桃園的球隊，期待桃園籃球風氣越來越好。」
霍華德加入桃園永豐雲豹後，強烈表達參與公益活動的意願，盼能在籃球場外創造更深遠的影響力，除了今日活動外，深耕桃園在地學校外，明天生日將再度前進校園公益活動，要以實際行動深耕桃園在地學校，晚間更會接受球團為其準備的壽星圓夢驚喜計畫！