中央大學與國合會發表衛星影像月曆　鳥瞰13友邦展情誼

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此次月曆影像包括拉丁美洲的貝里斯、瓜地馬拉和宏都拉斯；位於加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞和聖文森及格瑞那丁；位於亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉和吐瓦魯國；以及南美洲的巴拉圭和非洲地區的史瓦帝尼等友邦國家。
中央大學指出，貝里斯因氣候變遷易受極端降雨威脅，台灣運用地理資訊系統及IOT監測技術，協助該國建立水災早期預警機制，搭配能力建構與教育訓練，減少生命及財產的損失；瓜地馬拉於2017年頒佈「我鄉我特產」政策，台灣透過導入地方特色產業發展模式，協助該國活化地方特色產業的發展；宏都拉斯全國有一半以上被森林所覆蓋，我國協助引入地理資訊系統技術，利用衛星資料、林業管理技術與GIS平台建構，提升森林資源管理與蟲害預測能力。
位於加勒比海的海地，則是引入台灣優良稻種生產技術與經驗，強化優良稻種繁殖，並強化海地稻種生產，達到糧食安全自主的目標；聖克里斯多福及尼維斯，援引我國在海岸景觀及公園設計豐富經驗，以友善環境、涵容多元原則，建構永續維運體系。
觀光產業是聖露西亞主要的經濟來源，該國農業部希望將國產蔬果銷售，降低對進口的依賴，台灣則協助提升蔬果產銷供應鏈效能，並輔導農民具備公司化產銷經營型態；公車是加勒比海島國聖文森的主要大眾交通工具，運用我國公共運輸管理經驗與先進技術，協助該國政府提升公車管理效率，大幅減少候車時間。
位於亞太地區的馬紹爾群島，透過「營養均衡計畫」推廣蔬果生產，降低該國人民罹患慢性病風險；另透過「畜牧擴展計畫」，提升當地國產豬肉質量。諾魯則提出「諾魯膳食多元化推廣計畫」，搭配辦理其他計畫，傳授他們健康飲食的秘訣。
中央大學表示，帛琉為地理位置上最靠近台灣的友邦，我國協助他們增加魚苗產量、培育新物種虱目魚種魚以及成功研發當地草蝦繁養殖，提升業者養殖技能與生產效能。吐瓦魯則是協助該國提升農業栽培技術，穩定供應當地學童團膳，強化該國氣候韌性農業栽培，增設離島蔬果產區。
位於南美洲的巴拉圭，我國則協助他們復育鴨嘴魚，歷經3年，終於突破人工繁殖技術成功繁殖，並降低魚苗價格，帶動鴨嘴魚商業養殖的發展。位於非洲南部的史瓦帝尼，自2016年起共同推動「果樹產銷計畫」，除了協助培育高經濟作物、建立產業鏈系統之外，並強化他們高經濟果品類產業鏈規劃，創造農業發展的新模式。
中央大學指出，在衛星影像的部分，不同國家皆有其獨自特色的美麗地景，如海港地區可見城市矗立沿岸，與海洋呈現完美對比；內陸地區可見人民生活軌跡，如棋盤般縱橫的稻種生產田區、提升農作物耕種效率的噴灌機所留下之幾何圖形；高山地區則有著奇特的火山地形；海島國家呈現珊瑚礁島嶼與湛藍的潟湖景觀，「張張地景，美不勝收。」
中央大學校長周景揚表示，太空遙測中心與友邦有非常多合作及援助計畫，此次透過Pléiades超高解析力衛星，以50公分地面解析力視角，可清楚看見友邦地貌，亦能看見台灣執行的援助計畫，為民眾帶來不一樣的視覺感受。