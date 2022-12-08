保障旅客好安「心」！聯邦銀行捐高捷紅線車站AED設備

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高雄捷運公司總經理王亞洲表示，高雄捷運公司為守護高捷旅客安全，提升急救存活率，自102年起，在捷運各車站設置自動體外除顫器(Automated External Defibrillator，AED)，如遇乘客有心跳停止之意外狀況，即能在第一時間提供急救措施。
王亞洲說，聯邦銀行平時贊助高捷各類公益活動不遺餘力，此次更捐贈高捷紅線車站27台AED設備，包含後續8年保固，以讓旅客享有更安全之搭乘環境及急救保障。
聯邦銀行副總經理楊巨昌指出，聯邦銀行一向關懷城市發展，並重視ESG永續，與高雄捷運公司向來密切合作，舉凡高捷公益路跑、公益音樂會，乃至於藝文展與動漫季等主題活動，聯邦銀行一向是高捷公司推動社會公益的重要伙伴。
此次，聯邦銀行很高興能夠贊助更新高捷紅線車站AED設備，與高捷攜手一同推動公共場所設置AED，以將緊急救護向前延伸到現場，共同營造旅客健康、安全的搭車環境。
聯邦銀行副總經理楊巨昌在活動中，致贈AED設備，由高雄捷運公司總經理王亞洲代表接受，以讓旅客們享有更加安全的搭乘環境，以及急救保障，共同守護旅客好安「心」。
王亞洲並說，高雄捷運公司除在各車站建置AED設備外，也辦理站務人員操作訓練課程，透過AED設備及人員訓練，讓安全防護更加落實。
王亞洲進一步指出，捷運系統內歷來已有多次車站人員搭配AED設備救護，讓昏倒旅客恢復生命意識之實績，而高捷系統是高雄市流量人數多，且密集度高的公共場域之一，捷運車站設置AED設備，若有意外狀況發生時，就是挽救旅客寶貴性命重要急救工具。
王亞洲非常感謝聯邦銀行熱心公益，慷慨捐贈高捷紅線車站27台AED設備，為旅客建立安全後盾，並與高捷共同為善盡企業社會責任而攜手努力。