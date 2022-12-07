JKF女郎外流片「主角是黑男」？女友發聲了：被私訊轟炸
自稱「網紅推手」並熟知網美網紅界生態的前AV導演圤智雨，日前爆料收到JKF女郎華華的外流片，並質疑背後男主角疑似為網紅「黑男」，引發網友激烈討論。對此，黑男的正妹女友Lucy，也在IG限時動態駁斥謠言，並強調絕對不會和他有關係，也要各位不用擔心。
娛樂中心/綜合報導
圤智雨6日在個人社群平台上發文提到，「華華有外流片？JKF女郎又出狀況」，再看完影片後經過比對，他斷定女主角就是華華本人，不過由於華華也是黑男影片的固定班底，讓他不禁質疑，「男主聲音好耳熟，是黑先生的聲音嗎？」
面對突如其來的輿論與謠言，黑男的女友Lucy，今日稍早也在IG上轉貼消息，並正面做出回應，「大家不要緊張，一直被私訊轟炸，黑先生無時無刻身邊都是我的監視器，連回老家都帶著監視器回去，24小時被我監控著，所以各位不用擔心，男主角跟他不可能有關係。」
另外，Lucy也貼出她和黑男的對話，黑男還開玩笑自嘲，「應該發，黑先生軟軟小小，不可能是他！」也讓Lucy笑說，「他自己說的喔！」小倆口的感情完全不受影響，照樣用貼圖曬恩愛。至於華華本人，則是照常在IG限動上發性感照片，為自己寫真集做宣傳，並未提到外流片一事。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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