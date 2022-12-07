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JKF女郎外流片「主角是黑男」？女友發聲了：被私訊轟炸

▲Lucy（左）替男友「黑男」捲入疑似JKF女郎華華（右）的外流片發聲。（圖／翻攝自Lucy、華華IG）
▲Lucy（左）替男友「黑男」捲入疑似JKF女郎華華（右）的外流片發聲。（圖／翻攝自Lucy、華華IG）

娛樂中心/綜合報導

自稱「網紅推手」並熟知網美網紅界生態的前AV導演圤智雨，日前爆料收到JKF女郎華華的外流片，並質疑背後男主角疑似為網紅「黑男」，引發網友激烈討論。對此，黑男的正妹女友Lucy，也在IG限時動態駁斥謠言，並強調絕對不會和他有關係，也要各位不用擔心。

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圤智雨6日在個人社群平台上發文提到，「華華有外流片？JKF女郎又出狀況」，再看完影片後經過比對，他斷定女主角就是華華本人，不過由於華華也是黑男影片的固定班底，讓他不禁質疑，「男主聲音好耳熟，是黑先生的聲音嗎？」

▲圤智雨質疑該影片就是華華本人，同時也覺得男主聲音很耳熟。（圖／翻攝自圤智雨IG）
▲圤智雨質疑該影片就是華華本人，同時也覺得男主聲音很耳熟。（圖／翻攝自圤智雨IG）
面對突如其來的輿論與謠言，黑男的女友Lucy，今日稍早也在IG上轉貼消息，並正面做出回應，「大家不要緊張，一直被私訊轟炸，黑先生無時無刻身邊都是我的監視器，連回老家都帶著監視器回去，24小時被我監控著，所以各位不用擔心，男主角跟他不可能有關係。」

另外，Lucy也貼出她和黑男的對話，黑男還開玩笑自嘲，「應該發，黑先生軟軟小小，不可能是他！」也讓Lucy笑說，「他自己說的喔！」小倆口的感情完全不受影響，照樣用貼圖曬恩愛。至於華華本人，則是照常在IG限動上發性感照片，為自己寫真集做宣傳，並未提到外流片一事。（編輯：詹鎰睿）

▲Lucy親自在IG限動上回應此事。（圖／翻攝自Lucy IG）
▲Lucy親自在IG限動上回應此事。（圖／翻攝自Lucy IG）
▲黑男與女友交往1年，感情穩定。（圖／IG）
▲黑男與女友交往多年，感情相當穩定。（圖／翻攝自黑男IG）
▲JKF女郎華華身材超好，IG累積32萬名粉絲，也是黑男節目的固定班底。（圖／翻攝自華華IG）
▲JKF女郎華華身材超好，IG累積32萬名粉絲，也是黑男節目的固定班底。（圖／翻攝自華華IG）

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