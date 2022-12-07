廖科溢遭爆背著秦綾謙「劈腿女粉絲」 欠債80萬媽媽擺平
金鐘獎節目主持人廖科溢，今（7）日公開再婚TVBS主播秦綾謙的喜訊，本來以為是一樁梅開二度的喜事，結果被爆料兩次劈腿行徑；爆料者A小姐指稱，交往期間廖科溢欠她新台幣80萬元，兩人鬧翻後對方遲遲不還款，直到登門拜訪廖媽媽，廖科溢才願意還錢。
記者黃雅琪/綜合報導
針對爆料新聞內容，廖科溢晚間在臉書回應：「在結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題。我不會選擇謾罵、也不會選擇互咬，基於過去的恩怨，我個人一肩扛起，未來該面對的，我會自己承擔。」
根據《CTWANT》報導，一名A小姐向週刊爆料，她是廖科溢的粉絲，在確認廖科溢離婚後，兩人穩定交往1年，去年11月開始在松山區租屋同居，所有生活費用都由她支出，包含電費、房租和管理費。後來廖科溢承諾年底與她結婚，還要她搬至家中一起住，明年6月再一起努力生小孩，通訊軟體也都以「老婆」親暱稱呼。
後來A小姐發現，廖科溢與秦綾謙已經結婚的消息，轉而向秦綾謙釐清，秦綾謙坦言兩人在9月已經結婚，與A小姐交往時間重疊。意外成為小三的A小姐，原本打算好聚好散，要求廖科溢還清交往1年以來的所有欠款，但廖科溢一再拖欠，無奈之下A小姐找上廖科溢母親，他才終於在近日還清債務。
對此，廖科溢所屬的亞洲衛星電視今日聲明，「廖科溢先生已於111年11月29日從亞洲衛星電視離職。有關廖科溢先生相關新聞，此為藝人私領域，該名主持人也已經離職，因此公司不予回應。」