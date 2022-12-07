台中1歲女嬰疑遭虐！搶救24天仍不治　母泣訴社會局敷衍

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「小桃子」的母親下午由民進黨台中市議員林祈烽陪同在台中市生命禮儀管理處召開記者會，會中她痛哭泣不成聲質疑，整個過程中，社會局人員就是敷衍、拖延、說謊，只審核保母的資格，其他就全推給司法，等司法調查。
九合一選舉前就揭露此案的林祈烽指出，全案發生於選舉投票日以前，社會局長彭懷真曾暗示他不要公布虐童案，家長這段時間求助無門，如果不是媒體幫忙揭發全案，小桃子可能永遠沉冤。
社會局對此回應指出，11月8日接獲通報，第一時間啟動行政調查，並要求保母停托1週，其中1名家長於隔週11月14日自行復托；由於案件正在調查中，尚未確認違法事實前，無法禁止保母收托，但社會局持續與雙方溝通，再以人身安全為由，要求保母11月19日起暫停照顧孩子。
社會局表示，11月28日台中地檢署發布新聞稿說明保母遭收押，社會局隔日立刻以地檢署及法院羈押保母的理由，依「兒童及少年福利與權益保障法」規定廢止保母登記證，處置過程積極，絕無偏袒拖延；另外，複判報告已連同行政調查資料，主動送交地檢署持續偵辦，以利更完整還原真相。（編輯：陳仁華）
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