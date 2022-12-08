「火星衝」今登場！又大又亮錯過再等10年 觀測方法看這
今（8）日下午13時42分，火星將與地球和太陽約略排成一線，達到「衝」的位置，火星在太陽西落時東升，直到日出前才落下，這也是未來10年內最接近地球的一次「火星衝」，堪稱是10年內最大且最亮的一次，民眾用肉眼即可看見。台北市立天文館也表示，雖然「衝」在下午發生，不過傍晚6點後，火星就會慢慢從東邊升起，中南部雲量較少，可找空曠地觀賞，若無法外出，也可透過YouTube「臺北天文館」直播，認識這顆神秘的紅色行星。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館技佐許晉翊表示，火星衝大約每隔780天、2年多才發生一次，今天傍晚6點後，火星就會慢慢從東邊升起，直到日出前才落下，不僅整夜可見，且離地球較近，視直徑較大也較亮，而在「衝」前後一個月內，透過較大口徑的望遠鏡，更可以看到平時難以得見的火星特徵，包括「雲霾塵暴」和「極冠變化」；此外，火星上的盆地和高地，也會因日照變得更亮，相當值得觀賞。
許晉翊說，火星亮度高達-1.9等，在夜空中僅次於木星，之後要到2033年的火星衝前後，才能看到更大、更亮的火星，觀察過去數據，要找到比此次更亮的火星，已經要追溯到2003年，當時亮度達-2.7等左右，因此民眾時，也只要在夜空中，找那顆非常亮，且偏黃或偏紅的星體就是火星。
不過若翻閱歷史，可以發現不少古人認為「看見火星」，是負面的徵兆，對此許晉翊解釋，主要根據一些史料記載，發生「荧惑守心」年份，國家就會出现重大災難；古人認為火星在位置及亮度上時常變動、無法捉摸，稱之為「熒惑」，當它出現在天蝎座，與明亮且帶紅色的心宿二靠近時，夜空中兩顆紅色星體就被視為凶災的前兆，不過許晉翊指出，歷史記載「荧惑守心」年份共發生25次災害，但經後人深入研究，僅10次為真實事件，推測只是古人將看見火星作為災害的藉口，口耳相傳下才讓史料出現這樣的謠言。